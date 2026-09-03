Ljupcho Doriev élu meilleur joueur du mois d'août en Superliga

La Ligue de football professionnel d'Ouzbékistan (UzPFL) a officiellement annoncé le titre de « Meilleur joueur » de la Superliga pour le mois d'août écoulé. Suite au vote des experts et des supporters, l'attaquant du club Sogdiana Jizzakh, Ljupcho Doriev, a été désigné lauréat du mois. Grâce à son efficacité et ses qualités de leader démontrées tout au long du mois, l'attaquant nord-macédonien a joué un rôle crucial dans la remontée de son équipe au classement.

Le mois de la consécration : les statistiques phénoménales de Ljupcho Doriev

L'attaquant de Sogdiana a vécu un mois d'août exceptionnel, s'imposant comme le joueur le plus dangereux et le plus décisif de la compétition :

8 points en 5 matchs : L'attaquant a disputé 5 rencontres le mois dernier, inscrivant 5 buts et délivrant 3 passes décisives ;

Une efficacité redoutable : Doriev a été directement impliqué dans 1,6 action de but en moyenne par match, faisant preuve d'une grande régularité tant à la finition qu'à la création pour ses coéquipiers.

Une course intense : qui figurait dans le top 5 des candidats ?

La concurrence pour le titre de meilleur joueur du mois a été extrêmement serrée. Les autres prétendants figurant dans le top 5 ont également enregistré des résultats impressionnants :

Husayn Norchaev (Navbahor) : 6 buts en 5 matchs. Meilleur buteur du mois, le jeune attaquant a été le leader incontesté de l'attaque de Namangan ;

Vladimir Jovovic (Neftchi) : 5 passes décisives en 5 matchs. Le meneur de jeu du club de Fergana a été inégalé dans la précision de ses passes en championnat ;

Vladimir Rodic (Bukhara) : Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 5 matchs, il a été déterminant pour les points cruciaux glanés par son équipe ;

Sukhrob Nurulloev (Lokomotiv) : Avec 2 buts et 2 passes décisives en 5 matchs, il s'est distingué comme le joueur le plus actif des « Cheminots ».

Bien que Norchaev ait été le meilleur buteur et Jovovic le meilleur passeur, c'est l'indice de performance global (5+3) qui a permis à Ljupcho Doriev de devenir le héros du mois.

Selon vous, le prix de meilleur joueur du mois d'août a-t-il été justement attribué à Ljupcho Doriev, ou Husayn Norchaev avec ses 6 buts ou Vladimir Jovovic avec ses 5 passes décisives le méritaient-ils davantage ? Quel candidat auriez-vous choisi ? Laissez vos avis en commentaires !