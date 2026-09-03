La version internationale du Vivo V80 Lite est dévoilée : batterie de 10 000 mAh et protection IP69

Selon Ixbt.com, Vivo a officiellement présenté la version internationale de son nouveau smartphone Vivo V80 Lite sur le marché malaisien. Cet appareil se distingue radicalement du modèle du même nom lancé précédemment en Inde et attire l'attention par sa batterie extrêmement puissante. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

La caractéristique principale du smartphone est son immense batterie de 10 000 mAh, basée sur la quatrième génération de technologie silicium-carbone. Le fabricant affirme que cette capacité permet de regarder 30 heures de vidéo en continu, de passer jusqu'à 64 heures d'appels ou de jouer pendant 14 heures avec une seule charge complète.

Capacités techniques et performances

Le nouveau modèle international est propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 7300e gravé en 6 nm. Pour rappel, la version commercialisée en Inde était équipée de la puce Dimensity 7360 Turbo en 4 nm. L'appareil prend également en charge la technologie de charge filaire rapide de 44 W.

Les ingénieurs de Vivo ont accordé une attention particulière non seulement à la capacité de la batterie, mais aussi à sa durabilité. Il est précisé que la batterie est capable de fonctionner de manière stable et sûre, même dans des conditions de températures extrêmement basses ou élevées.

Potentiel photo et protection du boîtier

En termes de capacités photo, l'appareil offre de bonnes performances pour sa catégorie. L'appareil photo principal du smartphone est basé sur un capteur Sony IMX 852 de 50 mégapixels, complété par un capteur de 2 mégapixels pour l'analyse de la profondeur de champ. La caméra frontale est également équipée d'une lentille haute résolution de 50 mégapixels.

La protection du boîtier est également de haut niveau, étant entièrement étanche à l'eau et à la poussière selon la norme stricte IP69. Côté logiciel, il fonctionne sous le système d'exploitation moderne OriginOS 6 basé sur Android 16.

Concernant les prix, la configuration de base avec 6 GB de RAM et 128 GB de stockage est proposée à environ 345 dollars (1399 ringgits malaisiens). La version étendue avec 8/256 GB est estimée à environ 470 dollars (1899 ringgits).