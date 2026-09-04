Un joueur de cricket proche d'un record après une course de 100 km

Un joueur de cricket de 22 ans originaire du Surrey, avant même d'avoir lancé une seule balle, 62 miles, soit 100 kilomètres est sur le point d'entrer dans le Guinness World Records après avoir parcouru cette distance en courant.

Sam Bodeano a entamé son défi insolite samedi au célèbre Lord's Cricket Ground à Londres. Après avoir couru pendant environ 14 heures, il a atteint dimanche le Valley End Cricket Clubà Woking. Ce périple a mis sa résistance physique à rude épreuve.

Bodeano a parcouru toute la distance en tenue complète de cricket, une balle à la main. Son épreuve s'est terminée par un match de cricket. L'athlète est entré sur le terrain et a effectué le premier lancer à son père.

Un record largement battu

Cette tentative a été réalisée dans le but de battre le record du Guinness pour la plus longue distance de course avec une balle de cricket chez les hommes.

Le précédent record était de 15 miles. La course de 62 miles de Bodeano dépasse largement la marque existante.

Cependant, le nouveau résultat n'a pas encore été officiellement homologué. Pour cela, l'organisation du Guinness World Records doit terminer le processus de vérification. Bodeano a soumis les preuves de sa tentative, qui sont actuellement examinées par les experts.

Une course pour une noble cause

Le défi de Bodeano ne se limitait pas à un record sportif. À travers cet événement, il visait également à collecter des fonds pour The Ruth Strauss Foundation une association caritative de lutte contre le cancer.

Au total, près de 6 000 livres sterling ont été récoltées.

Après avoir terminé sa course, Bodeano a admis que ce périple l'avait épuisé et privé de sommeil. Néanmoins, il a souligné que l'effort pour cette noble cause en valait la peine.

Son parcours a débuté avant l'aube au Lord's, lieu emblématique de l'histoire du cricket anglais. Il a ensuite traversé Londres pour rejoindre la région du Surrey.

Malgré les longues heures et la fatigue intense, l'athlète a gardé la balle de cricket en main tout au long du trajet, respectant ainsi les conditions du record.