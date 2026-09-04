Bacary Sagna ne voit pas Kylian Mbappé et Harry Kane comme favoris pour le Ballon d'Or 2026

L'ancien défenseur de l'équipe de France, Bacary Sagna, a souligné que la star du Real Madrid, Kylian Mbappé, fait partie des trois meilleurs joueurs du monde actuellement, mais qu'il ne sera pas le favori pour remporter le Ballon d'Or 2026. Dans une interview accordée à Goal.com, l'ancien joueur a privilégié d'autres candidats pour la prestigieuse récompense. C'est ce que rapporte Goal.com .

Il est connu que lors des années de Coupe du Monde, le titre de meilleur joueur revient généralement à ceux qui ont triomphé dans les compétitions internationales. Cela fait des membres de l'équipe d'Espagne, victorieuse sur les pelouses nord-américaines, les principaux prétendants. Notamment, le lauréat du Ballon d'Or 2024, Rodri, ainsi que son coéquipier Lamine Yamal, visent ce trophée.

Les chances de Harry Kane et Kylian Mbappé

Bien que l'attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, ait marqué 61 buts en Bundesliga la saison dernière, son incapacité à remporter la Ligue des Champions en 2026 pourrait réduire ses chances. De son côté, le Paris Saint-Germain ayant remporté la Ligue des Champions deux saisons consécutives, les représentants du club français sont également considérés comme des prétendants sérieux au Ballon d'Or.

L'ancien joueur d'Arsenal et de Manchester City, Bacary Sagna, en parlant de son compatriote Kylian Mbappé, a salué son niveau. Selon Sagna, les attaquants attirent toujours plus rapidement l'attention du public en raison de leur nombre de buts, mais le critère le plus important reste l'impact collectif du joueur tout au long de la saison.

Dans son interview, Sagna a déclaré : « Pour moi, Kylian a réalisé une année incroyable et il fait partie du top 3 actuel. Ses performances en Coupe du Monde et en début de saison sont de haut niveau. Mais la question principale est : quel impact avez-vous eu sur votre équipe la saison dernière ? »

Le favori principal et la situation du Real Madrid

Selon Bacary Sagna, le joueur qui a eu le plus grand impact et qui mérite le respect la saison dernière est Khvicha Kvaratskhelia, qui évolue au poste d'ailier. L'ancien défenseur a souligné qu'indépendamment des victoires en Ligue des Champions, c'est Kvara qui a été le joueur le plus important de la saison dernière.

Rappelons que le Real Madrid n'a remporté aucun trophée majeur au cours des deux dernières saisons. Bien que Kylian Mbappé ait marqué 90 buts en 106 matchs avec le club madrilène et remporté deux Souliers d'Or en La Liga, l'échec de l'équipe dans les tournois majeurs pourrait compliquer ses chances de remporter des distinctions individuelles.