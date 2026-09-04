HMD présente le nouveau téléphone HMD 106 2G pour une détox numérique

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HMD présente le nouveau téléphone HMD 106 2G pour une détox numérique

HMD a dévoilé le nouveau téléphone à touches HMD 106 2G, un modèle économique conçu pour les utilisateurs fatigués du bruit des smartphones modernes et ayant uniquement besoin d'un outil de communication essentiel. Selon ixbt.com, cet appareil renonce aux fonctionnalités avancées pour se concentrer sur la fiabilité des appels et la simplicité. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Le nouvel appareil prend uniquement en charge les réseaux 2G et se distingue par ses dimensions compactes. Le téléphone est équipé d'un écran LCD de 1,8 pouce et d'un boîtier certifié IP52, et sera commercialisé en trois coloris.

Spécifications techniques et capacités

Le processeur Unisoc 6533G a été choisi comme base matérielle. Il est complété par seulement 4 MB de RAM et 8 MB de stockage interne, ce qui est largement suffisant pour les tâches basiques.

Le téléphone fonctionne sous le système d'exploitation S30+. Sa batterie de 1000 mAh assure une longue autonomie, ce qui constitue l'une des exigences fondamentales pour les appareils à touches simples.

Confort traditionnel

Ce modèle compact et abordable conserve plusieurs fonctionnalités familières aux utilisateurs :

  • Prise en charge de deux cartes SIM
  • Prise audio 3,5 mm pour écouter de la musique
  • Interface sans fil Bluetooth 4.2
Pour la recharge, l'appareil utilise un connecteur MicroUSB, devenu rare de nos jours. Le HMD 106 2G est lancé sur le marché comme une solution fiable, sans fonctions superflues, dédiée uniquement aux appels et aux besoins quotidiens de base.

HMDHMD 106 2GTéléphone à touchesDétox numériqueTechnologies mobiles
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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