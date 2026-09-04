Présentation du Philips S7221 5G : écran 120 Hz et batterie de 5700 mAh

La marque Philips a élargi sa gamme de smartphones abordables en présentant officiellement le Philips S7221 5G, un modèle compatible avec les réseaux 5G. Selon ixbt.com, ce nouvel appareil attire l'attention en proposant des caractéristiques techniques modernes à un prix compétitif, visant à renforcer la concurrence sur le segment de milieu de gamme. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Le smartphone est équipé d'un écran LCD de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une résolution de 1600 × 720 pixels pour une fluidité d'image optimale. Cet écran garantit un grand confort aux utilisateurs lors de la navigation et de la consommation de contenu.

Performances et matériel

Le fonctionnement de l'appareil repose sur le processeur Unisoc T8200, gravé en 6 nm. Le chipset comprend deux cœurs Cortex-A76 et six cœurs économes Cortex-A55, tandis que le processeur graphique Mali-G57 MC2 gère les tâches visuelles.

Deux variantes de mémoire vive sont proposées : 6 GB ou 8 GB. La capacité de stockage interne est de 128 GB pour toutes les versions. L'appareil fonctionne sous le système d'exploitation moderne Android 16.

Appareil photo et autonomie

Côté photo, le nouveau modèle est doté d'un capteur principal de 64 MP et d'une caméra frontale de 16 MP, offrant des capacités suffisantes pour les besoins quotidiens et des clichés de qualité.

L'autonomie est assurée par une imposante batterie de 5700 mAh. La recharge s'effectue via un port USB Type-C pratique, facilitant l'utilisation au quotidien.

Pour la sécurité, un lecteur d'empreintes digitales est situé sur le côté du boîtier. L'appareil prend en charge deux cartes SIM, la 5G, le Wi-Fi bi-bande et dispose de haut-parleurs stéréo. Le boîtier est certifié IP64 contre la poussière et l'humidité.

Pour l'instant, le modèle est lancé sur le marché indien, où la version 6 GB de RAM et 128 GB de stockage est proposée à 20 499 roupies, soit environ 215 dollars.