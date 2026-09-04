Cuktech présente un adaptateur universel pour ordinateur portable de 360 W

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Cuktech présente un adaptateur universel pour ordinateur portable de 360 W

La société Cuktech a dévoilé un nouvel adaptateur secteur pour ordinateurs portables baptisé Type 30. Avec une puissance maximale de 360 W, cet appareil se distingue par sa capacité à alimenter divers ordinateurs portables sur le marché, y compris les modèles gaming haute performance. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, le nouvel appareil se démarque par sa polyvalence. Le fabricant affirme que cet adaptateur est entièrement compatible avec plus de vingt connecteurs de charge différents, permettant aux utilisateurs d'utiliser une solution unique pour plusieurs appareils.

Technologie au nitrure de gallium et compacité

La base technique de l'appareil repose sur une puce de puissance avancée au nitrure de gallium (GaN). Cette approche moderne a permis d'atteindre des niveaux de puissance très élevés tout en conservant des dimensions compactes.

La densité de puissance de l'appareil est d'environ 1360 W/l. Ce chiffre est plus de deux fois supérieur à celui des blocs d'alimentation originaux traditionnels de 300 W conçus pour les ordinateurs portables de jeu classiques.

Système de refroidissement et sécurité

La combinaison d'une puissance très élevée et de petites dimensions rend la gestion thermique cruciale. C'est pourquoi Cuktech a équipé son produit d'un système de refroidissement actif spécial.

Un ventilateur fin à vitesse autorégulée est intégré au boîtier, dissipant efficacement la chaleur même en cas de charge maximale. De plus, un couvercle anti-poussière amovible est inclus pour améliorer la durabilité et la facilité d'utilisation.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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