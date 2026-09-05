Les nouvelles couleurs du smartphone Xiaomi 18 Fold ont été officiellement dévoilées

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Les nouvelles couleurs du smartphone Xiaomi 18 Fold ont été officiellement dévoilées

Xiaomi continue de révéler des détails importants sur l'apparence de son prochain smartphone pliable, le 18 Fold, avant son lancement. Selon ixbt.com, le président de la marque, Lu Weibing, a présenté deux nouvelles options de couleurs en plus de la version rouge déjà montrée. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Les nouvelles couleurs présentées par le dirigeant de l'entreprise incluent le noir et un ton blanc doré chaleureux. Ces ajouts permettent aux utilisateurs de choisir un style et une approche visuelle uniques, augmentant ainsi l'intérêt pour la sortie de l'appareil sur le marché.

Design et solutions de couleurs

Les nouvelles couleurs présentées répondent à diverses exigences esthétiques. En particulier, la version noire a un aspect très sobre et classique, adapté à un environnement professionnel. Lu Weibing a souligné que cette teinte possède un caractère profond et laconique.

De son côté, la version blanc doré offre un aspect plus doux et premium. Le fabricant l'a décrite comme chaleureuse, apaisante et très élégante, montrant que le gadget est adapté aux besoins des utilisateurs modernes.

Position sur le marché et date de présentation

Cet appareil se positionne comme une nouvelle tendance sur le marché des téléphones pliables. Le Xiaomi 18 Fold est présenté comme un nouveau type de gadget au format « intermédiaire », combinant la compacité pratique d'un smartphone classique avec les avantages d'un grand écran flexible.

Les experts soulignent que ce format offre aux utilisateurs une commodité supplémentaire pour accomplir leurs tâches quotidiennes. Les spécifications techniques complètes et la présentation officielle de l'appareil sont prévues pour le 7 septembre de cette année, après quoi sa place sur le marché sera définie.

Xiaomi18 FoldSmartphone PliableTechnologiesLu Weibing
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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