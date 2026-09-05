Les propriétaires de Samsung Galaxy Watch Ultra signalent un décollement du boîtier

Selon le site Ixbt.com, les propriétaires de la Galaxy Watch Ultra, présentée comme la montre connectée la plus chère et la plus robuste de Samsung, sont confrontés à de graves défauts. De nombreuses plaintes ont émergé en ligne concernant le boîtier de ces gadgets qui se détache spontanément sans aucun impact extérieur. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Il s'avère que le problème majeur rencontré par les utilisateurs est le détachement complet de la lunette et du panneau supérieur du boîtier principal. Fait notable, les victimes insistent sur le fait que cela ne s'est pas produit suite à une chute ou à d'autres dommages mécaniques.

Expérience utilisateur et premiers dysfonctionnements

Un utilisateur ayant partagé son expérience sur Reddit explique que la partie supérieure de sa Galaxy Watch Ultra s'est détachée alors qu'il tournait simplement son poignet pour ouvrir une porte. Selon lui, le gadget était utilisé depuis près d'un an et n'avait subi aucun choc violent ni immersion dans l'eau.

Le fait que ce cas ne soit pas isolé aggrave la situation. D'autres propriétaires ont publié en ligne des photos de modèles Galaxy Watch Ultra des générations 2024 et 2025 présentant exactement le même défaut.

Service de garantie et questions soulevées

Par exemple, un utilisateur a déclaré avoir acheté sa montre en mars de cette année et l'avoir traitée avec soin, mais la lunette s'est tout de même détachée. Cependant, le problème ne se limite pas à la qualité d'assemblage, il soulève également des critiques concernant le service de garantie.

L'une des victimes a indiqué que le centre de service officiel de Samsung avait initialement accepté de réparer la montre gratuitement sous garantie, avant de présenter soudainement une facture d'environ 300 dollars. Pour l'instant, le géant technologique sud-coréen n'a pas fait de déclaration officielle sur ce problème de masse.