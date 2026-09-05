Washington a adressé un appel urgent à Kiev et à Moscou, demandant que le président américain Donald Trump et ses envoyés spéciaux obtiennent une suspension temporaire des frappes militaires sur les capitales pendant le week-end de leur visite. Selon le New York Times, citant ses sources, la Maison Blanche a exigé que les parties s'abstiennent de cibler les capitales et les infrastructures énergétiques afin de garantir la sécurité des négociations et d'ouvrir la voie au dialogue.

De Moscou à Kiev : la mission historique des représentants de la Maison Blanche

Les négociateurs les plus proches de Trump arrivent directement sur les points chauds pour tenter de parvenir à un accord de fin de conflit :

Rencontre avec Poutine samedi : L'envoyé spécial du président américain, Steve Witkoff, accompagné du gendre et négociateur principal de Trump, Jared Kushner, se rendra à Moscou le 5 septembre pour un entretien en tête-à-tête avec le président russe Vladimir Poutine ;

Premiers pas à Kiev : Après les réunions à Moscou, les deux émissaires se rendront pour la première fois dans la capitale ukrainienne, Kiev, pour discuter des conditions de paix avec le président Volodymyr Zelensky ;

Condition de cessez-le-feu temporaire : À la demande des autorités américaines, l'Ukraine doit cesser les attaques de drones sur Moscou et les installations énergétiques pendant la présence des négociateurs en Russie, tandis que l'armée russe doit s'abstenir de lancer des missiles sur Kiev.

Renseignements en coulisses et multiples contacts avec Poutine

Cette visite fait suite à des mois d'efforts diplomatiques secrets :

Les rencontres de Witkoff avec Poutine : Steve Witkoff est considéré comme un négociateur expérimenté qui s'est déjà rendu plusieurs fois à Moscou et a rencontré personnellement le président russe plus de six fois ;

Visite secrète du directeur de la CIA : Il y a deux semaines, le directeur de la CIA américaine, John Ratcliffe, a effectué une visite surprise à Moscou et a tenu des pourparlers à huis clos avec le chef du Service de renseignement extérieur, Sergueï Narychkine.

L'obstacle majeur des négociations : le sort du Donbass

Les cercles diplomatiques ne sont pas parvenus à un consensus sur la question de savoir si Washington propose de nouvelles conditions ou tente d'atténuer les désaccords existants :

Le problème du contrôle territorial : La question la plus sensible et non résolue à la table des négociations reste celle du contrôle final du territoire du Donbass ;

Pression axée sur les résultats : Par cette visite, l'administration Trump tente de pousser les parties à geler les hostilités prolongées et à signer un accord politique de compromis.

Selon vous, les parties respecteront-elles l'exigence américaine de ne pas bombarder les capitales ? La mission de Steve Witkoff et Jared Kushner à Moscou et Kiev pourra-t-elle mener à un compromis sur le Donbass ou les positions resteront-elles figées ? Laissez vos avis dans les commentaires !