Un aérostat stratosphérique américain traverse le Pacifique et fournit Internet au Japon

La société américaine Sceye a testé pour la première fois sa plateforme à haute altitude HAPS en Asie. Lancé le 9 août depuis le Nouveau-Mexique, l'appareil a traversé l'océan Pacifique, atteignant le Japon en 13 jours après avoir parcouru près de 15 000 kilomètres. Selon ixbt.com, ce projet vise à tester la viabilité des services de communication mobile depuis la stratosphère. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Au Japon, cette plateforme a été utilisée en collaboration avec l'opérateur leader SoftBank. Évoluant à environ 16,6 kilomètres d'altitude, l'appareil est resté dans l'espace aérien japonais pendant plus de sept jours. Lors des tests, le HAPS a démontré une performance remarquable en maintenant une position stable avec une déviation de seulement 5 kilomètres dans une zone donnée.

Connexion directe aux smartphones et résultats des tests

Le système de télécommunication SceyeCELL, conçu pour une connexion directe aux appareils mobiles standards, a été installé à bord de la plateforme aérostatique. Durant les tests, les smartphones ont pu se connecter à ce système via l'infrastructure de SoftBank sans aucune modification spéciale. Les experts ont validé avec succès l'échange de SMS, les appels vocaux, l'accès à Internet et le streaming vidéo en ligne.

Un système de sécurité et d'alerte spécial, destiné à être utilisé lors de situations d'urgence majeures, a également été testé. Selon les données fournies par Sceye, de telles technologies constitueront une étape importante pour assurer une connectivité ininterrompue, même dans des conditions extrêmement difficiles.

Centre de données stratosphérique et projets futurs

L'une des principales avancées techniques de ce test est que le cœur du réseau mobile et le serveur web ont été intégrés directement dans la plateforme à haute altitude pour la première fois. Par conséquent, les requêtes des utilisateurs ont été traitées directement dans les airs sans être envoyées vers un centre de données cloud distant. La latence moyenne de transmission des données était de 68 millisecondes, soit 40 % de moins que les indicateurs des infrastructures cloud traditionnelles.

Outre les smartphones, la plateforme a pu établir une connexion stable avec des drones. À l'avenir, l'entreprise prévoit de créer un réseau de communication unifié reliant tous types d'appareils opérant à différentes altitudes. Le HAPS agit comme un maillon intermédiaire entre les stations de base au sol et les satellites, opérant bien au-dessus des avions de ligne, mais plus près des utilisateurs que les dispositifs orbitaux.

Selon les estimations de Sceye, une seule plateforme de ce type pourrait à l'avenir couvrir une zone équivalente à environ 500 stations de base au sol. Après le succès des tests au Japon, l'aérostat est actuellement en train de retourner au-dessus du Pacifique vers les États-Unis.