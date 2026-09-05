Luis Enrique fait une déclaration surprenante après la défaite contre Monaco

Lors de la dernière journée du championnat de France, le PSG a été battu de manière inattendue par Monaco. Bien que les Parisiens aient perdu 1-2 à domicile, l'entraîneur Luis Enrique a déclaré après le match qu'il n'était pas mécontent de la performance de ses joueurs.

Le technicien espagnol a même souligné que le PSG méritait davantage la victoire. Selon Enrique, le résultat du match ne reflète pas fidèlement les événements survenus sur le terrain.

Enrique satisfait de son équipe malgré la défaite

Pour le PSG, le match contre Monaco a été beaucoup plus difficile que prévu. Les Parisiens n'ont pas su concrétiser leurs occasions et ont fini par s'incliner 1-2 face à leur adversaire.

Malgré cela, Luis Enrique a affirmé qu'il y avait beaucoup d'aspects positifs dans le jeu de son équipe.

« Je suis satisfait de ce que j'ai vu. C'est le début de la saison et nous ne sommes pas encore à notre niveau optimal. Mais j'ai vu beaucoup de points positifs. »

« Nous méritions la victoire »

Enrique s'est également penché sur les statistiques du match. En particulier, l'entraîneur a souligné que les xG (buts attendus) montraient la supériorité du PSG.

« Pour moi, il est clair que nous méritions de gagner. Il suffit de regarder les xG. Mais le football est ainsi fait, c'est un sport magnifique. »

Cette déclaration montre que, malgré la défaite du PSG, Enrique est satisfait de la qualité de jeu et des occasions créées par son équipe.

Pourquoi le PSG a-t-il laissé échapper la victoire ?

Après le match, l'une des questions principales concernait le grand écart entre les occasions créées et le résultat final.

Luis Enrique a admis qu'il n'était pas facile de donner une réponse précise :

« Comment expliquer le résultat ? Le football est parfois inexplicable. »

Selon l'entraîneur, de tels matchs peuvent servir de leçon importante pour les résultats futurs de l'équipe.

Enrique a mis en avant la mentalité de ses joueurs

L'entraîneur du PSG est également revenu sur l'état d'esprit de ses joueurs après la défaite.

Il a salué la mentalité de l'équipe et a souligné que le championnat était encore long.

« Je veux souligner la mentalité des joueurs. Ce sera un championnat intéressant. Nous devons nous préparer pour l'avenir. »

Le PSG attend désormais le test contre Brest

La défaite contre Monaco a été un avertissement important pour le PSG cette saison. L'équipe doit maintenant analyser ses erreurs et se préparer pour le prochain match de championnat.

Le prochain adversaire des Parisiens est Brest. Les hommes de Luis Enrique joueront cette fois à l'extérieur.

En conclusion, la défaite 1-2 du PSG n'est pas encore une source d'inquiétude majeure pour Enrique. L'entraîneur voit des aspects positifs dans le jeu de l'équipe et l'objectif principal est de convertir les occasions en résultats tout au long de la saison.