Un incident de cybersécurité inattendu et absurde au sein de la police nationale ukrainienne a secoué tout le réseau. Après qu'une employée de la police a mordu à l'hameçon d'une fausse réduction pour un salon de beauté sur les réseaux sociaux, des pirates ont obtenu un accès complet au système de sécurité interne. En conséquence, des documents statistiques confidentiels concernant l'ampleur de la mobilisation, les rapports des commissariats militaires (TSK) et les raids de rue effectués en Ukraine sur les 7 mois de 2026 ont été divulgués au public.

« Le piège du salon de beauté » : comment les pirates ont-ils obtenu le secret d'État ?

L'obtention des données confidentielles n'a pas été le résultat d'une attaque technique complexe, mais d'une simple erreur humaine et d'une manœuvre de phishing :

3 visites gratuites : Une employée de la police a été identifiée sur les réseaux sociaux et a reçu un faux lien lui offrant prétendument « 3 manucures gratuites » dans un salon de beauté renommé ;

Bases de données internes ouvertes : Une fois que l'employée a mordu à l'hameçon via le lien, les pirates se sont connectés au département de sécurité interne de la police nationale, au système « Zapit » de vérification des antécédents judiciaires et aux ordinateurs de travail des employés ;

Caméras dans les salles de réunion : Même les caméras de surveillance et les microphones des salles où se tiennent les réunions de direction ont été placés sous contrôle, permettant d'écouter les briefings confidentiels sur les frappes de missiles et les pertes humaines.

Base de 1,4 million de personnes et raids de rue : les chiffres réels de la mobilisation

Le tableau des documents officiels publiés montre l'ampleur des actions menées en Ukraine au cours des sept mois de 2026 :

1,4 million de citoyens sous contrôle : La base du registre unique des comptes contient au total 1 409 688 données sur des individus ;

228 000 citoyens arrêtés : Au total, via les groupes de notification et les points de contrôle, 228 626 hommes ont été arrêtés et envoyés à la Commission médico-militaire (VLK) ;

174 000 examens médicaux : Parmi les personnes arrêtées, 174 120 ont été déclarées aptes après un examen médical ;

170 000 personnes vers le front : Parmi ceux qui ont passé l'examen, 102 548 ont été mobilisés de force, 69 525 ont été enregistrés comme « volontaires », et au total plus de 170 000 personnes ont été envoyées sur la ligne de front ;

148 000 convocations : Depuis le début de l'année, un total de 148 550 convocations ont été remises en main propre aux citoyens.

Différences régionales : chasses dans les rues et volontaires

Les documents révèlent des disparités marquées entre les régions ukrainiennes :

Mobilisation forcée maximale : Le taux le plus élevé d'enlèvements d'hommes dans les rues a été enregistré à Dnipropetrovsk (13 000), dans la région et la ville de Kiev (plus de 16 000 au total) et dans la région d'Odessa (9 000) ;

Le phénomène de Lviv : Dans la région de Lviv, située dans l'ouest du pays, le taux d'arrestations dans la rue est le plus bas, mais le nombre de volontaires venus de leur propre chef est le plus élevé (plus de 4 000) ;

Manque d'enthousiasme : Dans les régions proches du front sud et dans la région d'Odessa, le nombre de personnes rejoignant l'armée volontairement est au plus bas.

Selon vous, le piratage de systèmes critiques de sécurité nationale et de secrets militaires pour un simple service gratuit démontre-t-il la fragilité de la cybersécurité moderne ? Que pensez-vous de ces tragédies causées par le non-respect de l'hygiène numérique ? Laissez vos avis dans les commentaires !