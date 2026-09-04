«Cauchemar logistique pour la flotte américaine» : L'Iran place l'escadre américaine dans une situation critique

Les opérations militaires de l'Iran au Moyen-Orient ont provoqué une crise sans précédent dans l'approvisionnement logistique de la marine américaine (US Navy), un véritable « cauchemar logistique ». C'est ce qu'a révélé The New York Times dans son enquête analytique. Suite au ciblage des bases de soutien principales dans la région, des dizaines de milliers de militaires américains sont contraints de vivre dans des conditions extrêmement dangereuses et difficiles en pleine mer.

L'immense armada et la mise hors service de la base de Bahreïn

Le groupe militaire américain stationné dans les eaux du Moyen-Orient nécessite quotidiennement des ressources colossales :

Composition du groupe : Un total de 20 navires de guerre, dont deux porte-avions géants et 12 destroyers, ainsi que près de 20 000 marins et fusiliers marins ;

Besoins en ressources : Pour maintenir la préparation au combat de l'armada, plus de 420 000 rations alimentaires et environ 8 millions de gallons de carburant sont nécessaires chaque jour ;

Frappe sur la base logistique de Bahreïn : Le 28 février 2026, l'Iran a frappé un centre logistique clé des États-Unis à Bahreïn. En conséquence, le quartier général de la 5e flotte, les dépôts d'armes, les casernes et les installations de ravitaillement ont subi de graves dommages ;

Ports en danger : Tous les autres ports alternatifs capables d'accueillir des porte-avions et des navires de ravitaillement dans la région restent sous la menace des missiles et des drones iraniens, ce qui rend leur utilisation pratiquement impossible.

Opérations dangereuses en haute mer et ravitaillement à des milliers de kilomètres

Privée de ses bases, la marine américaine a dû recourir à des méthodes extrêmement risquées en haute mer :

Ravitaillement à 45 mètres de distance : Le ravitaillement en carburant et le transfert de cargaisons s'effectuent désormais directement en pleine mer. Les navires sont contraints de répéter ces opérations complexes et dangereuses tous les 5 à 6 jours, en naviguant côte à côte à seulement 45 mètres de distance ;

Lignes de ravitaillement de 2 200 et 3 700 milles : La chaîne d'approvisionnement s'est étendue sur des milliers de kilomètres. Le flux principal est acheminé depuis l'île de Diego Garcia dans l'océan Indien (environ 2 200 milles). Une alternative de 3 700 milles via le détroit de Malacca jusqu'à Singapour est à l'étude.

La crise de l'« Abraham Lincoln » : 9 mois sans port et l'effondrement mental de l'équipage

Les ruptures logistiques sévères portent un coup dur au matériel militaire et à la santé du personnel :

9 mois sans escale : Le porte-avions américain « Abraham Lincoln » a passé près de 9 mois en mer sans entrer dans aucun port ;

Crise domestique et psychologique : En raison de la pénurie d'eau, de la défaillance des systèmes de plomberie et de l'épuisement des réserves alimentaires sur les navires, le moral des marins a chuté de façon spectaculaire ;

Incertitude infinie : Le New York Times souligne qu'il n'y a pas de date de fin précise pour la mission militaire, et que les déploiements excessivement prolongés épuisent physiquement et mentalement les équipages.

Selon vous, la marine américaine peut-elle maintenir sa domination au Moyen-Orient face à une telle crise d'approvisionnement et à une telle pression psychologique, ou Washington sera-t-il contraint de changer de stratégie et de retirer ses forces ? Laissez vos réflexions dans les commentaires !