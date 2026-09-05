Kuycon présente le nouveau moniteur W34KB au style Apple

Les appareils au design unique gagnent en popularité sur le marché mondial de la technologie. Selon ixbt.com, la marque Kuycon a officiellement présenté son nouveau moniteur baptisé W34KB, qui rappelle les produits Apple par son apparence, mais s'en distingue nettement par ses caractéristiques techniques. Cet appareil se distingue par l'intégration de solutions de design avancées et de hautes performances. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Un design unique et des éléments inspirés d'Apple

Visuellement, le nouveau moniteur rappelle immédiatement deux produits Apple célèbres. D'une part, l'aspect général de l'appareil ressemble aux modèles Apple Studio Display, et d'autre part, son panneau arrière présente un design perforé unique, similaire à celui des ordinateurs Mac Pro de génération précédente. Néanmoins, cet outil technique diffère considérablement des gadgets standards du marché en termes de solutions d'ingénierie.

En ce qui concerne les spécifications techniques principales, le Kuycon W34KB est un moniteur ultra-large de 34 pouces basé sur une dalle Fast HVA. Alors que la plupart des écrans 34 pouces similaires sur le marché actuel ont une résolution de 3440 x 1440 pixels, ce nouveau produit affiche 5120 x 2160 pixels. Cela offre à l'utilisateur une densité de pixels plus élevée et une image plus nette.

Capacités de l'écran et prix

L'appareil affiche également des résultats élevés en matière de fréquence de rafraîchissement. Le moniteur peut fonctionner à une fréquence de 165 ou 180 Hz en mode standard. Parallèlement, le fabricant propose un mode spécial permettant d'augmenter la fréquence jusqu'à 360 Hz en réduisant la résolution à 2560 x 1080 pixels.

Cependant, le prix d'un appareil doté de caractéristiques techniques aussi uniques et avancées n'est pas bon marché. Selon la source, le prix demandé pour ce moniteur sur le marché chinois est de 1300 USD. Malgré son prix élevé, ce modèle suscite l'intérêt des utilisateurs qui apprécient les technologies de haute précision grâce à ses capacités hors normes.