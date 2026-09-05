Kuycon présente le nouveau moniteur W34KB au style Apple

·0·Technologie
Kuycon présente le nouveau moniteur W34KB au style Apple

Les appareils au design unique gagnent en popularité sur le marché mondial de la technologie. Selon ixbt.com, la marque Kuycon a officiellement présenté son nouveau moniteur baptisé W34KB, qui rappelle les produits Apple par son apparence, mais s'en distingue nettement par ses caractéristiques techniques. Cet appareil se distingue par l'intégration de solutions de design avancées et de hautes performances. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Un design unique et des éléments inspirés d'Apple

Visuellement, le nouveau moniteur rappelle immédiatement deux produits Apple célèbres. D'une part, l'aspect général de l'appareil ressemble aux modèles Apple Studio Display, et d'autre part, son panneau arrière présente un design perforé unique, similaire à celui des ordinateurs Mac Pro de génération précédente. Néanmoins, cet outil technique diffère considérablement des gadgets standards du marché en termes de solutions d'ingénierie.

En ce qui concerne les spécifications techniques principales, le Kuycon W34KB est un moniteur ultra-large de 34 pouces basé sur une dalle Fast HVA. Alors que la plupart des écrans 34 pouces similaires sur le marché actuel ont une résolution de 3440 x 1440 pixels, ce nouveau produit affiche 5120 x 2160 pixels. Cela offre à l'utilisateur une densité de pixels plus élevée et une image plus nette.

Capacités de l'écran et prix

L'appareil affiche également des résultats élevés en matière de fréquence de rafraîchissement. Le moniteur peut fonctionner à une fréquence de 165 ou 180 Hz en mode standard. Parallèlement, le fabricant propose un mode spécial permettant d'augmenter la fréquence jusqu'à 360 Hz en réduisant la résolution à 2560 x 1080 pixels.

Cependant, le prix d'un appareil doté de caractéristiques techniques aussi uniques et avancées n'est pas bon marché. Selon la source, le prix demandé pour ce moniteur sur le marché chinois est de 1300 USD. Malgré son prix élevé, ce modèle suscite l'intérêt des utilisateurs qui apprécient les technologies de haute précision grâce à ses capacités hors normes.

KuyconMoniteurAppleTechnologieGadget
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La Norvège envisage d'interdire les lunettes intelligentes avec caméra dans les lieux publicsLa Norvège envisage d'interdire les lunettes intelligentes avec caméra dans les lieux publicsAujourd'hui, 01:29La Chine lancera 30 satellites pour surveiller l'espace entre la Terre et la LuneLa Chine lancera 30 satellites pour surveiller l'espace entre la Terre et la LuneHier, 23:50Ulefone présente le smartphone durci Xsnap 7 Pro avec caméra d'action intégréeUlefone présente le smartphone durci Xsnap 7 Pro avec caméra d'action intégréeHier, 22:50Les découvertes les plus étranges qui ont surpris le monde scientifique : les nouveaux lauréats du prix Ig NobelLes découvertes les plus étranges qui ont surpris le monde scientifique : les nouveaux lauréats du prix Ig NobelHier, 22:39Une nouvelle ère commence chez Apple : John Ternus prend les commandesUne nouvelle ère commence chez Apple : John Ternus prend les commandesHier, 22:26SpaceXAI annonce une réduction de 50 % sur l'Internet Starlink aux États-UnisSpaceXAI annonce une réduction de 50 % sur l'Internet Starlink aux États-UnisHier, 17:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Les ventes du Samsung Galaxy S26 Ultra ont dépassé les attentes
Les ventes du Samsung Galaxy S26 Ultra ont dépassé les attentes