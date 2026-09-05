Le prix de l'iPhone 18 Pro devrait augmenter moins que prévu

Les opérateurs mobiles du monde entier ont commencé à divulguer des informations préliminaires sur les prix de la prochaine génération de smartphones iPhone. Selon Ixbt.com, les premiers détails sur le coût des nouveaux appareils ont fuité, et les prix attendus des modèles phares ont partiellement modifié les prévisions des analystes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il s'avère que les données de la base de l'opérateur Vodafone Egypt indiquent les prix des modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Plus précisément, sur le marché égyptien, l'iPhone 18 Pro est estimé à 98 000 livres égyptiennes et l'iPhone 18 Pro Max à 105 000 livres. Ces chiffres indiquent une hausse d'environ 10 à 11 % par rapport aux prix de lancement de la génération précédente.

Prix attendus et taxes sur le marché américain

Cependant, les experts soulignent que ces chiffres ne peuvent pas être directement transposés à d'autres pays, notamment au marché américain. Le fait est que les prix en Égypte incluent des taxes locales élevées et des droits d'importation. Néanmoins, ces fuites donnent une idée plus précise de la politique tarifaire mondiale.

Selon les estimations, aux États-Unis, l'iPhone 18 Pro devrait être lancé à un prix de départ d'environ 1 100 USD, et l'iPhone 18 Pro Max autour de 1 300 USD. Par conséquent, Apple devrait limiter l'augmentation à seulement 100 USD au lieu des 150 à 200 USD prédits par certains analystes.

Ce que l'on sait sur le nouveau modèle iPhone Ultra

Dans le contexte de l'évolution des prix, l'ajout d'une nouvelle version Ultra, encore plus chère, à la gamme est attendu. Selon les données de Vodafone Egypt, le prix de cet appareil premium pourrait atteindre 155 750 livres égyptiennes. Cela témoigne d'une politique tarifaire nettement plus élevée par rapport aux flagships standards.

De plus, des informations supplémentaires fournies par Vodafone Australia ont révélé le coût du modèle iPhone Ultra en fonction des capacités de stockage. Selon ces données, les différentes modifications de l'appareil devraient être évaluées comme suit :

Version 256 GB — 3 699 dollars australiens

Version 512 GB — 4 199 dollars australiens

Version 1 TB — 4 699 dollars australiens

En tenant compte des taxes locales de 10 % et des spécificités de la politique tarifaire, on estime que ce smartphone débutera à 2 000 USD sur le marché américain. Si ces prévisions se confirment, le prix de l'iPhone Ultra se situera au niveau du Samsung Galaxy Z Fold Ultra, bien en dessous des 2 500 à 3 000 USD initialement évoqués.