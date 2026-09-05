Le Google Pixel 11 Pro XL surpasse son prédécesseur en autonomie

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Le Google Pixel 11 Pro XL surpasse son prédécesseur en autonomie

Le Pixel 11 Pro XL, dernier né de la gamme des flagships de Google, a réalisé des progrès significatifs en matière d'efficacité énergétique, malgré une capacité de batterie légèrement réduite. Selon ixbt.com, le nouveau smartphone offre une autonomie supérieure d'environ un tiers par rapport à la génération précédente, rivalisant ainsi avec les principaux concurrents du marché. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Il est connu que la capacité de la batterie de certains gadgets de la série Pixel 11 récemment présentés par l'entreprise est légèrement inférieure à celle des modèles précédents. Cependant, les tests de GSM Arena ont montré que les ingénieurs ont non seulement réussi à préserver l'autonomie, mais aussi à l'améliorer considérablement. En conséquence, les solutions technologiques compactées ont donné des résultats positifs inattendus.

Résultats des tests et capacités de la batterie

À titre de comparaison, le modèle Pixel 10 Pro XL sorti l'année dernière fonctionnait pendant 12 heures et 28 minutes dans des scénarios similaires, tandis que le nouveau Pixel 11 Pro XL a tenu 16 heures et 45 minutes dans les mêmes conditions. Cela indique une augmentation de l'autonomie d'environ un tiers.

Il est surprenant de constater que la capacité de la batterie du nouveau smartphone est fixée à 5115 mAh, alors que ce chiffre était de 5200 mAh sur l'ancienne version de l'année dernière. Par conséquent, malgré une taille de batterie légèrement plus petite, ce résultat élevé a été atteint grâce à l'optimisation du système de gestion de la consommation d'énergie.

Vitesse de charge et autres caractéristiques

Outre l'autonomie, le processus de charge s'est également considérablement accéléré. Si le Pixel 10 Pro XL atteignait 64 % en une demi-heure, le nouveau flagship est capable de charger entre 72 et 78 % en 30 minutes, selon le mode choisi. Le temps de charge complète a également diminué : au lieu de 1 heure et 22 minutes auparavant, une heure suffit désormais.

Les experts ont également évalué positivement d'autres aspects de l'appareil. Notamment, la qualité des matériaux de construction, les excellents haut-parleurs et les caméras parfaites. Bien que la luminosité de l'écran soit restée au niveau de l'année dernière, il occupe toujours l'une des premières places de sa catégorie.

Néanmoins, il est noté que le nouveau processeur Tensor G6 ne parvient pas encore à rivaliser pleinement avec les plateformes phares concurrentes comme les générations précédentes. Malgré cela, selon les résultats globaux, le flagship de Google s'est avéré plus autonome que le modèle Samsung Galaxy S26 Ultra.

Bien que l'appareil n'ait pas encore totalement atteint les performances de l'iPhone 17 Pro Max, l'écart entre eux n'est plus aussi marqué que l'année dernière. Cela montre que l'entreprise fait des pas sérieux vers l'amélioration de son écosystème mobile.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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