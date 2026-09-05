La NASA commence l'assemblage de la fusée super lourde SLS pour la mission lunaire

L'agence spatiale américaine (NASA) poursuit activement l'installation des deux propulseurs à propergol solide de la fusée super lourde SLS, destinée au prochain programme lunaire, dans le bâtiment d'assemblage du centre spatial Kennedy. Selon Ixbt.com, ce processus technologique majeur constitue une étape cruciale vers le retour de l'humanité sur le satellite naturel de la Terre et garantit le succès des futurs vols spatiaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les experts, la hauteur de chaque propulseur en cours d'assemblage équivaut à celle d'un immeuble de 17 étages. Chacun pèse près de 726 tonnes et est capable de générer une poussée colossale allant jusqu'à 1633 tonnes au décollage. Les segments de ces éléments massifs ont été livrés spécialement depuis l'Utah au cours de l'été dernier.

Importance de la conception de la fusée

Dans l'exploration spatiale, ces propulseurs jouent un rôle décisif. En particulier, lors des premières secondes du décollage, ils fournissent plus de 75 % de la poussée totale du SLS. Une fois toutes les étapes techniques terminées, ces puissants agrégats seront intégrés aux autres parties du lanceur.

Le système géant ainsi assemblé devra propulser le vaisseau spatial Orion dans l'espace dans le cadre du prochain programme lunaire mené par la NASA. Il convient de noter que le plan du programme Artemis à grande échelle a récemment subi des changements significatifs et est mis en œuvre par étapes.

Changements dans le programme Artemis

Selon les nouveaux plans, la mission Artemis III a été transformée en un vol d'essai en orbite terrestre. Les experts de la NASA prévoient à ce stade de tester les processus d'approche et d'amarrage du vaisseau Orion, ainsi que ses systèmes de support de vie en conjonction avec des atterrisseurs gérés commercialement.

Les données pratiques obtenues lors de ces tests serviront de base solide pour accomplir des missions plus complexes à l'avenir. En particulier, l'expérience acquise sera un facteur clé dans la préparation de la mission Artemis IV.

Conformément aux délais prévus, le débarquement des astronautes sur la surface lunaire dans le cadre d'Artemis IV est prévu pour 2028. Les travaux d'ingénierie et les tests techniques en cours visent à lancer avec succès une nouvelle ère de l'exploration spatiale humaine.