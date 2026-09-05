Le Pentagone a introduit un dépistage de la testostérone pour les militaires, puis a fait marche arrière

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Le Pentagone a introduit un dépistage de la testostérone pour les militaires, puis a fait marche arrière

Le ministère américain de la Défense a tenté d'introduire une nouvelle procédure pour détecter les carences en testostérone chez les militaires âgés de 30 ans et plus. Cependant, un jour après la publication du document, le Pentagone a temporairement annulé la nouvelle directive clinique.

C'est pourquoi la question a suscité un débat plus large qu'un simple examen médical : le Pentagone visait à améliorer la préparation et l'efficacité des militaires en identifiant les problèmes hormonaux.

Quels changements le Pentagone voulait-il introduire ?

Selon la nouvelle procédure, les militaires en service actif et en réserve âgés de 30 ans et plus devaient être soumis à un dépistage de la carence en testostérone dans le cadre de leur évaluation médicale annuelle.

Les militaires de moins de 30 ans devaient avoir la possibilité de passer le test sur une base volontaire.

Le Pentagone a présenté cette initiative comme une mesure visant à améliorer la santé, la condition physique et l'efficacité opérationnelle des militaires.

Pourquoi la testostérone en particulier ?

La testostérone joue un rôle dans plusieurs processus vitaux de l'organisme. Sa carence peut, dans certains cas, être liée à la fatigue, à une perte de masse musculaire et à d'autres changements.

L'objectif du Pentagone était de détecter précocement les problèmes hormonaux potentiels et de fournir une assistance médicale si nécessaire.

Pourquoi cette décision a-t-elle suscité des controverses ?

La nouvelle politique n'a pas été unanimement soutenue par les experts médicaux.

Certains spécialistes ont exprimé des doutes quant à l'existence de preuves scientifiques suffisantes pour justifier le dépistage systématique de la carence en testostérone chez tous les militaires de plus de 30 ans. Des experts en endocrinologie ont également souligné que les preuves soutenant un dépistage général à l'échelle de la population étaient insuffisantes.

Les experts, ont également noté les risques associés à l'utilisation d'une thérapie à la testostérone en l'absence de besoin médical réel.

Dernière nouvelle : le document a été temporairement retiré

Le Pentagone avait publié la nouvelle directive clinique le 2 septembre. Cependant, le 3 septembre, le document a été retiré du site web.

Les autorités américaines ont déclaré que le document avait été temporairement retiré pour y apporter des mises à jour. Parallèlement, il a été précisé que l'ancienne directive temporaire restait en vigueur.

Par conséquent, l'information selon laquelle « le Pentagone a rendu obligatoire le dépistage de la testostérone pour les militaires de plus de 30 ans » reflète la décision du 2 septembre, mais il faut également prendre en compte le changement survenu le 3 septembre.

Quel sera le résultat ?

L'objectif principal du Pentagone est d'améliorer la santé à long terme et l'aptitude au service des militaires en identifiant précocement les problèmes hormonaux et énergétiques potentiels.

Cependant, la forme finale de la nouvelle directive clinique est encore en cours d'élaboration. Le Pentagone a indiqué qu'il mettrait à jour et présenterait à nouveau le document final.

Ainsi, l'aspect le plus important de l'événement ne réside pas seulement dans l'introduction du dépistage de la testostérone, mais dans le fait que le Pentagone a temporairement retiré la nouvelle directive clinique moins de 24 heures après l'avoir annoncée.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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