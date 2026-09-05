DeepSeek abandonne Nvidia pour acheter des puces Huawei

DeepSeek, acteur majeur du marché de l'IA, franchit une étape décisive pour réduire sa dépendance aux technologies américaines. Selon Bloomberg, l'entreprise prévoit d'acheter près de 160 000 accélérateurs d'IA à Huawei pour son nouveau centre de données en Mongolie-Intérieure. Cet accord majeur pourrait bouleverser l'équilibre du marché technologique mondial. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Si le projet est mené à bien, il deviendra l'un des plus grands clusters de calcul basés sur des puces Huawei. Cela offrira à DeepSeek de vastes opportunités pour entraîner ses modèles d'IA et augmenter considérablement leur puissance de traitement. Selon les experts, l'entreprise utilise actuellement des solutions Nvidia et Huawei, mais ce nouvel achat marque un tournant stratégique.

Nouvelles tendances et restrictions industrielles

La conclusion de ce contrat est motivée par les strictes restrictions américaines sur l'exportation de semi-conducteurs avancés et d'équipements d'IA vers la Chine. Les sanctions imposées par Washington forcent les fabricants chinois à créer leurs propres alternatives. En conséquence, les équipements Huawei deviennent l'outil principal pour assurer l'indépendance technologique du pays.

Néanmoins, la réalisation de cet accord dépend de plusieurs facteurs. Les délais de livraison dépendent directement des capacités de production de Huawei et, selon les analystes, le processus pourrait prendre plus d'un an. Pour l'instant, ni DeepSeek ni Huawei n'ont officiellement confirmé cette transaction.

Perspectives d'avenir

Si l'achat de 160 000 accélérateurs Huawei Ascend 950DT aboutit, cela donnera un élan considérable à l'industrie chinoise des semi-conducteurs. Cette étape renforcera également la position de Huawei sur le marché intérieur et sa capacité à rivaliser avec les principaux fournisseurs mondiaux de matériel.

Cependant, l'ampleur finale de la commande dépendra de la capacité de Huawei à produire un tel volume dans les délais impartis. Alors que la concurrence entre les États-Unis et la Chine s'intensifie, ce projet pourrait définir de nouvelles normes pour le développement des infrastructures d'IA.