Le débat sur le GOAT est clos : Messi publie une vidéo qui enflamme la toile

Légende du football mondial Lionel Messi a dévoilé une publicité sensationnelle dédiée à la fin de ses 20 années de carrière brillante avec l'équipe nationale d'Argentine. La fin inattendue et extrêmement provocatrice de la vidéo a accumulé des millions de vues en quelques heures sur les réseaux sociaux, ravivant le débat vieux de plusieurs années sur le « plus grand joueur de tous les temps » (GOAT) dans le monde du football.

Un long ticket de caisse et 20 ans d'histoire : La scène symbolique au bar

Bien que l'intrigue principale de la vidéo semble simple, elle possède une signification métaphorique profonde :

Le barman et la note : À l'écran, un barman propose à Lionel Messi de régler l'addition pour ses consommations et commence à imprimer un ticket depuis la caisse enregistreuse ;

Pas des boissons, mais des victoires historiques : Sur l'immense ticket qui sort sans interruption de la caisse, au lieu des prix habituels, sont énumérés tous les titres majeurs, records et trophées remportés par Messi en plus de 20 ans sous le maillot de l'Argentine ;

Une « dette » entièrement remboursée : Cette longue liste symbolise le fait que Messi a pleinement « remboursé » toutes ses responsabilités envers sa patrie et son équipe nationale, après avoir enfin décroché la Coupe du Monde et les coupes continentales tant attendues.

« Débat sur le GOAT : clos » : Le point culminant de la vidéo

L'aspect qui a suscité le plus grand buzz parmi les internautes et la presse sportive est la toute dernière ligne du papier :

La ligne finale controversée : À la fin du ticket, de manière ouverte et audacieuse : « Débat sur le GOAT : clos » (GOAT debate: settled) apparaît ;

Conflit entre fans : Cette phrase a fait exploser les débats sur le réseau — alors que les fans de Messi affirment que la question est bel et bien réglée après la victoire au Mondial 2022 au Qatar, Cristiano Ronaldo les supporters soutiennent qu'une telle conclusion est partiale ;

Une signification au-delà de la publicité : Les experts soulignent que cette séquence n'est pas qu'un simple coup marketing, mais est perçue comme une proclamation officielle par Messi de sa place absolue dans l'histoire du football.

La fin d'une grande ère sous le maillot argentin

Après avoir connu des échecs en équipe nationale pendant de longues années, et même des périodes de retrait temporaire, Messi termine son parcours au sommet :

Le triomphe des dernières années : L'attaquant a soulevé la Copa América, la Finalissima et enfin la Coupe du Monde avec l'Argentine, devenant le capitaine le plus titré de l'histoire du pays ;

Un exploit inégalable : Alors que Messi fait ses adieux au maillot national, il laisse un héritage immense que les générations futures de footballeurs auront presque impossible à égaler.

Selon vous, Lionel Messi a-t-il vraiment mis un point final au débat sur le GOAT (le plus grand de tous les temps) comme le souligne la vidéo, ou Cristiano Ronaldo et lui resteront-ils éternellement à égalité dans l'histoire du football ? Laissez vos avis en commentaires !