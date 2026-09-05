Tecno présente le premier véritable écran intégral au monde

Lors du salon IFA 2026 à Berlin, un nouvel appareil a stupéfié le monde de la technologie. Selon les informations fournies par GSMArena et l'initié renommé Ice Universe, Tecno a dévoilé son premier smartphone conceptuel doté d'un écran totalement sans bordures. Cet appareil est remarquable car il permet d'imaginer dès aujourd'hui à quoi ressembleront les technologies mobiles du futur. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le fabricant a atteint ce design inhabituel grâce à une construction spéciale de verre de protection et une structure interne du module d'écran entièrement repensée. Selon les experts, la disparition totale des bordures transformera radicalement l'expérience utilisateur, donnant l'impression d'interagir directement avec une interface futuriste.

Les secrets de la construction

Cependant, après un examen détaillé, il s'est avéré que le concept n'est pas réellement sans bordures. En réalité, la bordure noire du panneau d'affichage n'a pas disparu ; les ingénieurs de Tecno ont réussi à la dissimuler habilement sous des éléments optiques et structurels. Pour ce faire, un verre de protection spécial à double couche a été utilisé, dont la partie inférieure enveloppe le cadre du boîtier.

En conséquence, lorsque l'utilisateur regarde l'appareil de face, l'image semble s'étendre directement jusqu'aux bords métalliques. GSMArena rapporte que le processus d'assemblage d'un design aussi complexe diffère de la normale. En particulier, une colle thermofusible spécialement développée a été utilisée pour fixer parfaitement la deuxième couche du verre de protection.

Capacités techniques et défis rencontrés

À titre de comparaison, alors que la bordure de l'écran de l'iPhone 17 Pro Max mesure environ 1,36 mm, cet indicateur est visuellement réduit à zéro dans le concept de Tecno. L'appareil est équipé d'un grand écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. En termes d'apparence et de plateforme interne, ce prototype est très proche du modèle Tecno Camon Slim présenté précédemment par la société.

Parallèlement, la disparition des bordures a engendré un problème spécifique. Il a été constaté que les doigts de l'utilisateur touchent fréquemment la surface de l'écran lors de la prise en main. Pour remédier à cet inconvénient, les ingénieurs ont dû retravailler de zéro les algorithmes de détection tactile et les éléments de l'interface, évitant ainsi les pressions accidentelles.