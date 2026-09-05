Une pièce de 1 dollar à l'effigie de Donald Trump mise en circulation aux États-Unis

·0·Monde
Une pièce de 1 dollar à l'effigie de Donald Trump mise en circulation aux États-Unis

« Trump dans les portefeuilles » : Une pièce officielle de 1 dollar à l'effigie de Donald Trump a été mise en circulation aux États-Unis — Le 250e anniversaire de l'indépendance, achats quotidiens et design historique

Un événement marquant pour le système financier américain et la numismatique mondiale : à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, une nouvelle pièce de 1 dollar à l'effigie de Donald Trump a été officiellement mise en circulation. Il ne s'agit pas d'un souvenir limité pour collectionneurs, mais d'un moyen de paiement légal que la population peut utiliser directement pour ses achats quotidiens.

Détails du design : 1776–2026 et symbole du jubilé

Frappée dans un alliage métallique doré, la pièce de 1 dollar intègre plusieurs éléments historiques et patriotiques :

  • Avers : Au centre, le portrait officiel de Donald Trump est représenté. En haut, le mot « LIBERTY » est inscrit en grandes lettres, à droite la devise « IN GOD WE TRUST », et en bas, la date « 1776 ~ 2026 », marquant le quart de millénaire de l'histoire américaine.

  • Revers : Le revers de la pièce présente le symbole traditionnel des États-Unis : un pygargue à tête blanche fier, aux ailes déployées. Au centre du bouclier national sur sa poitrine figure le chiffre « 250 » indiquant l'anniversaire de l'indépendance ;

  • Valeur nominale : Les inscriptions « UNITED STATES OF AMERICA » et « ONE DOLLAR » figurent sur le pourtour, confirmant sa valeur légale d'un dollar américain.

« Pas un souvenir, mais un vrai moyen de paiement » : La particularité de la circulation

L'aspect le plus important de cette nouvelle pièce est son intégration totale dans le système de paiement quotidien :

  • Utilisation libre pour les achats courants : Contrairement à de nombreuses pièces commémoratives, cette pièce peut être utilisée librement dans n'importe quel point de vente, café ou transport, tout comme un billet de 1 dollar classique.

  • Célébration du 250e anniversaire de l'indépendance : Alors que le 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, adoptée le 4 juillet 1776, est largement célébré, cette pièce est devenue l'un des symboles matériels les plus visibles de cet événement historique.

  • Engouement chez les numismates : Bien qu'elle soit destinée à la circulation courante, les collectionneurs et analystes du monde entier manifestent déjà un vif intérêt pour conserver ces pièces.

Selon vous, est-il approprié de graver l'effigie de personnalités politiques sur des pièces en circulation ? Cette pièce de 1 dollar deviendra-t-elle une rareté prisée des collectionneurs ? Partagez vos avis en commentaires !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Pentagone a introduit un dépistage de la testostérone pour les militaires, puis a fait marche arrièreLe Pentagone a introduit un dépistage de la testostérone pour les militaires, puis a fait marche arrièreAujourd'hui, 11:15Le Pentagone alloue une somme importante pour créer un missile piloté par l'intelligence artificielleLe Pentagone alloue une somme importante pour créer un missile piloté par l'intelligence artificielleAujourd'hui, 10:58« Ne tirez pas sur Moscou et Kiev » : les États-Unis exigent une trêve lors de la visite des représentants de Trump« Ne tirez pas sur Moscou et Kiev » : les États-Unis exigent une trêve lors de la visite des représentants de TrumpAujourd'hui, 10:23Tragédie sans précédent : 7 000 décès en France dus à une canicule anormaleTragédie sans précédent : 7 000 décès en France dus à une canicule anormaleAujourd'hui, 10:17Scène surréaliste au Parlement : une députée de la Diète polonaise aboie à la tribuneScène surréaliste au Parlement : une députée de la Diète polonaise aboie à la tribuneAujourd'hui, 10:11Secret d'État vendu pour une manucure : une base de données confidentielle de 1,4 million de personnes exposée en UkraineSecret d'État vendu pour une manucure : une base de données confidentielle de 1,4 million de personnes exposée en UkraineAujourd'hui, 10:06
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Un boa géant monté sur un poteau électrique meurt électrocuté
Un boa géant monté sur un poteau électrique meurt électrocuté
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention
Plus de 91 000 canards en caoutchouc lâchés dans la rivière Chicago
Plus de 91 000 canards en caoutchouc lâchés dans la rivière Chicago