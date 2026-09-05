Une pièce de 1 dollar à l'effigie de Donald Trump mise en circulation aux États-Unis

« Trump dans les portefeuilles » : Une pièce officielle de 1 dollar à l'effigie de Donald Trump a été mise en circulation aux États-Unis — Le 250e anniversaire de l'indépendance, achats quotidiens et design historique

Un événement marquant pour le système financier américain et la numismatique mondiale : à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, une nouvelle pièce de 1 dollar à l'effigie de Donald Trump a été officiellement mise en circulation. Il ne s'agit pas d'un souvenir limité pour collectionneurs, mais d'un moyen de paiement légal que la population peut utiliser directement pour ses achats quotidiens.

Détails du design : 1776–2026 et symbole du jubilé

Frappée dans un alliage métallique doré, la pièce de 1 dollar intègre plusieurs éléments historiques et patriotiques :

Avers : Au centre, le portrait officiel de Donald Trump est représenté. En haut, le mot « LIBERTY » est inscrit en grandes lettres, à droite la devise « IN GOD WE TRUST », et en bas, la date « 1776 ~ 2026 », marquant le quart de millénaire de l'histoire américaine.

Revers : Le revers de la pièce présente le symbole traditionnel des États-Unis : un pygargue à tête blanche fier, aux ailes déployées. Au centre du bouclier national sur sa poitrine figure le chiffre « 250 » indiquant l'anniversaire de l'indépendance ;

Valeur nominale : Les inscriptions « UNITED STATES OF AMERICA » et « ONE DOLLAR » figurent sur le pourtour, confirmant sa valeur légale d'un dollar américain.

« Pas un souvenir, mais un vrai moyen de paiement » : La particularité de la circulation

L'aspect le plus important de cette nouvelle pièce est son intégration totale dans le système de paiement quotidien :

Utilisation libre pour les achats courants : Contrairement à de nombreuses pièces commémoratives, cette pièce peut être utilisée librement dans n'importe quel point de vente, café ou transport, tout comme un billet de 1 dollar classique.

Célébration du 250e anniversaire de l'indépendance : Alors que le 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, adoptée le 4 juillet 1776, est largement célébré, cette pièce est devenue l'un des symboles matériels les plus visibles de cet événement historique.

Engouement chez les numismates : Bien qu'elle soit destinée à la circulation courante, les collectionneurs et analystes du monde entier manifestent déjà un vif intérêt pour conserver ces pièces.

Selon vous, est-il approprié de graver l'effigie de personnalités politiques sur des pièces en circulation ? Cette pièce de 1 dollar deviendra-t-elle une rareté prisée des collectionneurs ? Partagez vos avis en commentaires !