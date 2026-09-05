Présentation de la Colorful OVA07 : une clé USB double connectique

Une nouvelle solution compacte conçue pour le transfert et le stockage rapide de données entre appareils a été dévoilée. Selon Ixbt.com, Colorful a présenté un modèle de clé USB appartenant à sa série Storm, visant à répondre aux besoins des utilisateurs modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Ce nouveau gadget se distingue par ses caractéristiques universelles uniques pour les passionnés de technologie. L'appareil est équipé simultanément de deux interfaces différentes — des ports USB-A et USB Type-C — ce qui le rend tout aussi pratique pour les ordinateurs personnels que pour les appareils mobiles.

Performances techniques et vitesse

Selon les informations fournies par le fabricant, les deux ports de la clé fonctionnent selon la norme moderne USB 3.2 Gen 1. Cela permet aux utilisateurs de transférer des données à pleine vitesse. La vitesse de lecture maximale annoncée pour l'appareil atteint 150 Mo/s.

Grâce au connecteur USB-C, la clé peut être branchée directement sur les smartphones et tablettes modernes sans aucun adaptateur supplémentaire. Cela garantit un transfert rapide de photos volumineuses, de vidéos et d'autres fichiers importants.

Design et durabilité

Les dimensions et la structure externe de l'appareil méritent également une attention particulière. Le modèle Colorful OVA07 est conçu dans un boîtier ultra-compact de seulement 3,5 cm de long, pesant environ 13 grammes. La construction du boîtier permet une rotation à 360 degrés, facilitant l'accès immédiat au connecteur souhaité.

De plus, le capuchon de protection se fixe parfaitement à 90 degrés, protégeant efficacement les ports de la poussière, de l'humidité et des rayures. Fabriqué en alliage de zinc robuste avec un revêtement métallique, le boîtier garantit une haute résistance à l'usure quotidienne.

Compatibilité et tarifs

La nouvelle clé USB fonctionne avec une large gamme de systèmes d'exploitation. Elle prend entièrement en charge les plateformes Windows, macOS, Android, HarmonyOS et iPadOS. Elle peut être utilisée non seulement sur des ordinateurs et téléphones, mais aussi sur des tablettes, des voitures et même des téléviseurs. De plus, l'appareil dispose d'une fonction de sauvegarde des fichiers, photos et vidéos en un seul clic.

En ce qui concerne les prix sur le marché, les clés de cette série sont proposées aux tarifs suivants selon leur capacité :