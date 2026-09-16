Le test le plus important de l'histoire de SpaceX : Starship atteint l'orbite

·8·Technologie
Le test le plus important de l'histoire de SpaceX : Starship atteint l'orbite

SpaceX prépare activement son 14e vol d'essai, qui devrait marquer un tournant dans l'histoire de son immense vaisseau spatial Starship. Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, cette mission historique Flight 14 est prévue pour le 22 septembre 2026. Ce vol devrait ouvrir une nouvelle ère non seulement pour l'entreprise, mais pour l'ensemble de l'industrie spatiale mondiale, car le vaisseau atteindra pour la première fois une trajectoire orbitale complète. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Il est précisé que tous les tests effectués jusqu'à présent ont été réalisés sur des trajectoires suborbitales afin de tester progressivement les nouvelles technologies et de minimiser les risques. Le vol à venir se déroulera dans un format totalement différent. Starship atteindra une orbite d'environ 275 kilomètres, effectuera six révolutions complètes autour de la Terre et passera près de 10 heures dans l'espace.

Programme orbital et lancement des satellites Starlink V3

Une fois le programme orbital terminé avec succès, le vaisseau effectuera une impulsion de freinage pour quitter l'orbite et entrer dans l'atmosphère terrestre. Ensuite, un amerrissage contrôlé dans l'océan Pacifique, à l'ouest du Chili, est prévu. Avant cette manœuvre délicate, les experts doivent vérifier rigoureusement le fonctionnement de tous les systèmes critiques et s'assurer qu'il reste suffisamment de carburant pour un retour en toute sécurité.

L'autre mission principale est de transporter pour la première fois des satellites Starlink V3 de nouvelle génération vers les latitudes orbitales. Starship doit transporter 26 de ces grands appareils en une seule fois. Selon les données de l'entreprise, chaque satellite de nouvelle génération est capable d'augmenter la capacité du réseau jusqu'à 1 Tbit/s. La capacité totale de ce seul vol sera de 26 Tbit/s, soit environ dix fois plus que les unités Starlink V2 Mini lancées par la fusée Falcon 9.

Une fois déployés dans l'espace, les appareils déploieront indépendamment leurs panneaux solaires et leurs antennes pour établir des liaisons radio et laser avec l'infrastructure terrestre et d'autres appareils. Ensuite, ils utiliseront leurs propres moteurs intégrés pour atteindre les orbites de travail nécessaires. Si les systèmes réussissent les tests, ils pourraient commencer à fournir des services aux utilisateurs en quelques semaines.

Modifications techniques du vaisseau et du booster Super Heavy

Les ingénieurs ont également apporté des améliorations majeures au vaisseau lui-même pour le vol Flight 14. En particulier, la fixation des tuiles de protection thermique a été renforcée et les points les plus vulnérables où le plasma pourrait pénétrer sous le revêtement ont été retravaillés. Il est à noter que, pour la première fois, deux tuiles retirées du vaisseau Ship 40, qui a déjà volé dans l'espace, ont été installées sur cet exemplaire. Cela servira de premier test pratique pour la réutilisation des éléments de protection thermique de Starship.

Cependant, le booster Super Heavy ne sera pas rattrapé cette fois par les bras mécaniques de la tour Mechazilla. Après la séparation des étages, il effectuera un retournement et un freinage avant de se poser de manière contrôlée dans l'eau. Cette décision prudente s'explique par les problèmes survenus lors du vol précédent, notamment l'arrêt prématuré de trois moteurs centraux dû à des signes de givrage et le fait que seuls huit moteurs sur treize ont fonctionné lors de la manœuvre d'atterrissage. Pour garantir la sécurité, SpaceX a modifié le système de filtration du carburant et mis à jour le logiciel de redémarrage des moteurs.

Si les tests du Flight 14 donnent les résultats escomptés, la prochaine étape pour SpaceX sera une tentative historique encore plus audacieuse : l'entreprise prévoit de rattraper le vaisseau Starship en plein vol à l'aide des mécanismes de la tour Mechazilla dès son 15e vol.

SpaceXStarshipStarlinkEspaceTechnologies
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le smartphone Realme 16 Pro Harry Potter Edition est officiellement dévoiléLe smartphone Realme 16 Pro Harry Potter Edition est officiellement dévoiléAujourd'hui, 00:21Cimetière de l'intelligence artificielle : startups et projets majeurs fermésCimetière de l'intelligence artificielle : startups et projets majeurs fermésAujourd'hui, 00:20La Chine rattrape les leaders du marché des semi-conducteursLa Chine rattrape les leaders du marché des semi-conducteursHier, 23:22Le smartphone iQOO 16 présenté avec un écran 165 Hz et une batterie de 8400 mAhLe smartphone iQOO 16 présenté avec un écran 165 Hz et une batterie de 8400 mAhHier, 20:51Samsung présente le nouveau smartphone Galaxy A18 4G en EuropeSamsung présente le nouveau smartphone Galaxy A18 4G en EuropeHier, 20:26Le processeur Apple M5 Ultra surpasse un géant AMD dans le test GeekbenchLe processeur Apple M5 Ultra surpasse un géant AMD dans le test GeekbenchHier, 19:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien