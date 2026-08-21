Un nouveau leader se révèle sur le marché des écrans de smartphones

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Un nouveau leader se révèle sur le marché des écrans de smartphones

Un changement majeur s’est produit dans l’équilibre établi depuis longtemps entre les fabricants d’écrans du marché mondial des smartphones. Selon ixbt.com, au premier semestre 2026, l’entreprise chinoise BOE a pris la tête avec une avance nette dans les livraisons d’écrans pour appareils mobiles, dépassant le géant coréen Samsung Display. Cette évolution montre à quel point la concurrence s’est intensifiée sur le marché technologique mondial et comment les fabricants asiatiques ont considérablement renforcé leur position. Comme le rapporte Ixbt.com.

Au cours des six premiers mois de cette année, environ 1,12 milliard de panneaux de smartphones ont été livrés au total sur le marché mondial. Ce chiffre est supérieur de 2,9 % à celui de la même période l’an dernier. La tendance générale à la croissance du secteur indique que la demande pour les appareils mobiles de nouvelle génération reste stable.

La domination de BOE sur le marché mondial

L’entreprise chinoise BOE s’est classée première au premier semestre de cette année, avec une part de marché de 25,2 %. Au cours de cette période, elle a expédié près de 280 millions de panneaux et augmenté sa croissance de 7,1 % par rapport à l’année précédente. Les experts expliquent cette réussite notamment par la progression de la part des produits dotés de technologies avancées.

En particulier, les livraisons d’écrans OLED flexibles de BOE ont fortement augmenté pour atteindre 81,4 millions d’unités. Cela représente une hausse de 14,6 % par rapport à la même période l’an dernier. Afin d’accélérer encore sa croissance, l’entreprise a lancé sa nouvelle ligne de production OLED G8.6. La production en série d’écrans de taille moyenne est déjà en cours, tandis que la branche mobile se trouve encore au stade des essais.

Les résultats de Samsung Display et de CSOT

Samsung Display, qui a dominé ce marché pendant de nombreuses années, est tombé à la deuxième place avec près de 170 millions de panneaux livrés. Malgré cela, ses résultats ont enregistré une légère hausse de 0,9 %. Fait intéressant, la production d’écrans OLED flexibles de Samsung a augmenté de 34,5 %, atteignant près de 120 millions d’unités. Les ventes élevées des smartphones iPhone ont principalement stimulé cette progression.

Le trio de tête est complété par un autre grand acteur chinois, CSOT. Avec une part de marché de 13,4 %, l’entreprise a livré près de 150 millions de panneaux et augmenté sa croissance de 8,9 %. Les écrans à cristaux liquides de type a-Si ont largement contribué au succès de CSOT, mais la croissance de ce segment a commencé à ralentir en raison de la diminution de l’effet lié à l’expansion des capacités de production.

SamsungBOEÉcrans De SmartphoneTechnologiesOLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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