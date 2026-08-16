Les téléviseurs OLED modernes s’usent comme les modèles d’il y a 10 ans

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Les téléviseurs OLED modernes s’usent comme les modèles d’il y a 10 ans

Bien que les téléviseurs OLED aient considérablement évolué sur le plan technologique ces dernières années, leurs panneaux d’affichage tombent toujours en panne au même rythme. Selon ixbt.com, qui cite une étude de Rtings, la vitesse d’usure des écrans OLED modernes diffère à peine de celle des modèles fabriqués il y a dix ans. À ce sujet, Ixbt.com rapporte l’ information.

Dans le cadre de l’étude, les spécialistes ont comparé le modèle LG C7, sorti en 2017, à plusieurs téléviseurs plus récents fabriqués entre 2020 et 2023. Selon les conditions du test, tous les appareils ont fonctionné sans interruption pendant dix mille heures, en diffusant une chaîne d’information spécialement conçue. Tous les téléviseurs testés fonctionnaient en mode SDR à leur niveau de luminosité maximal.

Pourquoi les progrès technologiques n’ont-ils pas produit de résultats ?

Les résultats de ce test à grande échelle ont montré que les téléviseurs de nouvelle génération ne présentaient pas une réduction significative de l’usure irréversible par rapport au LG C7 de 2017. Bien que les analystes soulignent que les nouveaux panneaux sont plus résistants sur le plan technique, d’autres facteurs ont joué un rôle important dans la pratique.

Les spécialistes expliquent que les écrans OLED modernes sont plus durables que ceux de la génération précédente grâce à diverses solutions d’ingénierie. Cependant, ils offrent également des niveaux de luminosité bien plus élevés. Les statistiques montrent que la plupart des utilisateurs préfèrent constamment utiliser leurs appareils au niveau de luminosité maximal.

On sait que la luminosité des écrans OLED est légèrement inférieure à celle des panneaux LCD, ce qui pousse les utilisateurs à l’exploiter au niveau le plus élevé. Or, la luminosité maximale de l’écran est l’un des principaux facteurs qui accélèrent son usure.

Ainsi, les améliorations techniques réalisées par les fabricants et l’augmentation de la durabilité des panneaux sont complètement annulées par l’utilisation intensive de la luminosité maximale par les utilisateurs. Autrement dit, les nouveaux téléviseurs sont plus robustes, mais leur luminosité accrue fait réapparaître les anciens problèmes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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