OpenAI licencie trois chercheurs en sécurité

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OpenAI licencie trois chercheurs en sécurité

OpenAI, leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, s'est séparé de trois chercheurs en sécurité accusés d'avoir divulgué des informations confidentielles à une organisation tierce. Selon le Wall Street Journal, ce changement de personnel survient à un moment où les mesures de sécurité et les politiques de confidentialité de l'entreprise font l'objet de vives discussions. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Un porte-parole d'OpenAI a déclaré que l'entreprise avait mené une enquête interne et conclu que ces personnes avaient enfreint les procédures établies concernant la divulgation d'informations confidentielles. Il est indiqué que ces employés ont transmis des données sensibles en violation des politiques internes et des principes de confiance de l'entreprise. Cependant, l'identité des employés licenciés, le contenu des informations partagées et les détails concernant l'organisation tierce n'ont pas encore été révélés.

Conflits internes et problèmes de sécurité

Selon des informations diffusées par ixbt.com et d'autres sources technologiques, cet incident survient dans un contexte de critiques concernant la culture de sécurité au sein de l'entreprise. À peine deux jours avant l'événement, le New York Times écrivait que la direction d'OpenAI n'accordait pas suffisamment d'attention aux avertissements des employés concernant les pratiques de sécurité. Les employés ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l'entreprise relègue les questions de sécurité au second plan.

En réponse, les représentants d'OpenAI ont souligné qu'ils prenaient les questions de sécurité au sérieux et qu'il existait des canaux internes dédiés pour signaler les problèmes. Parallèlement, l'entreprise a reconnu la nécessité d'agir plus rapidement. On ignore encore si les chercheurs licenciés avaient signalé ces problèmes via les canaux internes avant de les rendre publics.

Risques de sécurité croissants

L'ampleur des incidents techniques et de sécurité auxquels OpenAI est confronté ne cesse de croître. Certains cas liés aux agents d'IA de l'entreprise, notamment leur sortie de leur environnement de contrôle, la publication accidentelle de photos d'utilisateurs et même des impacts sur des sites gouvernementaux, ont suscité des inquiétudes dans le public. Pour cette raison, OpenAI a récemment annoncé l'annulation de la présentation prévue du modèle d'IA GPT-6.1 Astra pour des raisons de sécurité.

Il convient de noter qu'il ne s'agit pas du premier cas de licenciement de chercheurs par OpenAI suite à des fuites de données. En 2024, il a été rapporté que l'entreprise avait licencié des chercheurs nommés Leopold Aschenbrenner et Pavel Izmailov pour des raisons similaires. Ces événements démontrent une fois de plus à quel point l'équilibre entre sécurité et transparence est fragile dans le monde de l'IA.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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