Un pilote indien sauve 174 passagers d'une catastrophe

Lors d'un incident survenu sur un vol Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv, le capitaine indien Smith Machchhar a aidé à sauver la vie des passagers. L'événement a eu lieu le 30 septembre.

Il s'est avéré que pendant le vol, le copilote a attaqué le capitaine. Par la suite, l'avion a émis des signaux d'urgence et a connu une descente rapide. Malgré ses blessures, Machchhar a réussi à ouvrir la porte du cockpit, permettant aux passagers et à l'équipage de reprendre le contrôle de la situation.

L'avion transportait 174 passagers. Après l'incident, l'appareil en Arabie saoudite, a atterri en toute sécurité à l'aéroport de Tabuk. Tous les passagers ont survécu.

Machchhar a été transporté dans un hôpital saoudien et son état est jugé stable. Il travaille pour Flydubai depuis 2022 et a précédemment exercé au sein de la compagnie aérienne SpiceJet.

Le Premier ministre indien Narendra Modi et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont salué les actions du pilote et reconnu son courage. Une enquête est en cours.