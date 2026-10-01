Le football anglais et l'histoire de la Premier League traversent l'une de leurs crises les plus graves, Manchester City ayant été reconnu coupable de violations massives des règles financières. Selon Goal.com, l'expert renommé et ancien joueur Gary Neville a exprimé de vives inquiétudes pour l'avenir du football anglais, soulignant que la compétition pourrait connaître le même sort tragique que le football italien en 2006. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte l'information.

Selon la décision judiciaire, il a été établi que Manchester City a artificiellement gonflé sa situation financière de plus de 900 millions de livres sterling entre 2009 et 2018. Cette situation nuirait à la réputation mondiale du championnat le plus prestigieux du pays et mettrait gravement en péril sa position sur la scène internationale.

Scénario italien et réputation internationale

Lors de son intervention dans l'émission The Overlap, Gary Neville a souligné que cette situation lui rappelait le célèbre scandale du Calciopoli en Italie. À l'époque, en raison des événements qui avaient secoué le football européen, le club de la Juventus avait été déchu de ses titres de champion et relégué en division inférieure. Selon Neville, la Premier League a toujours été un exemple d'intégrité et de standards élevés, mais cette réputation est aujourd'hui entachée.

L'expert a souligné que la Premier League est l'un des principaux produits d'exportation du Royaume-Uni à l'échelle mondiale. Partout dans le monde, les gens parlent de Liverpool, Manchester United, Arsenal ou du championnat anglais en général. Cependant, en raison des controverses actuelles, la compétition fait l'objet de vives critiques dans le monde entier.

Mesures disciplinaires et question du changement de propriétaire

Le club de Manchester City a fermement nié toutes les accusations portées contre lui, se préparant à faire appel et affirmant détenir des preuves pour prouver sa bonne foi. Cependant, Gary Neville a insisté sur le fait que de simples retraits de points ou des retraits de titres ne suffiraient pas, exigeant des mesures plus strictes contre des violations financières d'une telle ampleur.

Selon lui, la seule sanction juste serait d'écarter complètement les propriétaires du club et de leur retirer leurs droits. Neville a ajouté que de tels cas de dopage financier à l'échelle industrielle causent des dommages irréparables au système footballistique et que les sanctions les plus sévères doivent être appliquées à la direction du club.

Actuellement, Manchester City doit présenter son appel officiel contre le verdict d'ici vendredi. Dans ce contexte de bataille juridique, la direction de la Premier League est sous une pression immense pour prendre une décision ferme et définitive afin de préserver l'avenir du football anglais et d'assurer son intégrité.