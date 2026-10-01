SpaceX commande pour 68 millions de dollars d'équipements à la société britannique Filtronic

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SpaceX commande pour 68 millions de dollars d'équipements à la société britannique Filtronic

La société spatiale SpaceX, appartenant à Elon Musk, poursuit activement l'expansion de son réseau mondial de satellites Starlink. Selon ixbt.com, dans le cadre de ce processus à grande échelle, la société britannique Filtronic a décroché la plus grosse commande unique de son histoire. La valeur totale du contrat signé entre les parties s'élève à 68,1 millions de dollars. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Dans le cadre de cet accord financier majeur, Filtronic fournira à SpaceX des amplificateurs de puissance au nitrure de gallium (GaN) Cerus E-Band destinés aux systèmes de communication haute fréquence. Ces amplificateurs de puissance à semi-conducteurs (SSPA) jouent un rôle crucial dans l'amélioration des performances de la constellation orbitale et l'augmentation de la vitesse Internet.

Avantage technologique et délais de livraison

Les experts soulignent que ce contrat démontre clairement le rôle croissant de la technologie GaN dans les systèmes de communication par satellite haute performance. Cet accord contribuera également à renforcer la position de leader de Filtronic dans ce domaine.

Selon la déclaration de l'entreprise, la livraison de la nouvelle série d'appareils est prévue pour commencer au cours de l'exercice 2028. Ce processus se déroulera par étapes et devrait s'achever d'ici début 2029. Cela garantit au fabricant britannique un portefeuille de commandes stable pour les années à venir.

Partenariat stratégique et importance industrielle

Rappelons que Filtronic avait reçu une première commande d'essai pour des équipements E-Band GaN SSPA de la part de SpaceX il y a environ un an. Depuis, l'entreprise a considérablement augmenté ses capacités de production et a travaillé à renforcer sa position sur le marché international. Le nouveau contrat majeur signé prouve l'efficacité de la stratégie choisie.

Cet accord revêt une grande importance non seulement pour Filtronic, mais aussi pour tout le secteur spatial britannique. En effet, une technologie de pointe développée par des ingénieurs britanniques est directement utilisée dans le réseau Starlink, l'un des plus grands systèmes de communication par satellite au monde.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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