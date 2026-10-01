L'équipe nationale d'Ouzbékistan domine largement la Syrie (vidéo)
Au stade central Pakhtakor de Tachkent, l'équipe nationale de football d'Ouzbékistan affronte la Syrie dans le cadre d'un match amical international. Lors de la rencontre débutée à 19h00 dans la capitale, nos compatriotes font preuve d'une domination totale et d'un jeu convaincant.
À la 57e minute de jeu, nos représentants affichent un score large au tableau d'affichage : 3:0 c'est le score actuel.
Un football offensif et deux buts en première mi-temps
Ayant pris l'initiative dès le début du match, notre équipe nationale a multiplié les occasions dangereuses devant le but adverse :
27e minute | 1:0 : Après une passe précise et bien sentie de Husayn Norchayev, le milieu de terrain Sherzod Esanov a ouvert le score en trompant le gardien.
45e minute | 2:0 : À la dernière minute de la première mi-temps, Akmal Mozgovoy a laissé le gardien adverse sans réaction grâce à une frappe précise de longue distance, renforçant ainsi l'avantage de notre équipe.
Un but rapide en seconde période : le duo Fayzullayev et Norchayev
Bien que les Syriens aient effectué trois changements dès le début de la seconde période, nos représentants ont accentué la pression :
49e minute | 3:0 : L'un des leaders de l'équipe, Abbos Fayzullayev, a délivré une passe magistrale à l'attaquant Husayn Norchayev qui a transformé l'occasion en but. Ainsi, Norchayev cumule un but et une passe décisive à son actif.
Détails du match et compositions :
Ouzbékistan — Syrie 3:0 (au score à la 57e minute)
Buts : Sherzod Esanov (27), Akmal Mozgovoy (45), Husayn Norchayev (49).
Arbitre principal : Sayyodjon Zayniddinov
Avertissement : Mahmud al-Asvad (11).
Composition de l'Ouzbékistan :
Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov, Akmal Mozgovoy, Odil Hamrobekov, Aziz Amonov, Husayn Norchayev, Abbos Fayzullayev, Sherzod Esanov, Mahmud Mahamadjonov.
Composition de la Syrie :
Elias Hadaya, Ahmad Faqa, Ayham Hanz Usu, Abdulloh ash-Shomiy, Jan Yahyo Mustafo, Mahmud al-Asvad (Elmar Abraham, 46), Muhammad Usmon, Ahmad Yosin ad-Dali (Zakariyo Hannon, 46), Yohannes Danho, Nuh Leon, Alouddin Yosin ad-Dali (Muhammad al-Halloq, 46).
En ce moment, le match se poursuit avec une grande intensité, notre équipe nationale garde le contrôle total et ne laisse aucune chance à l'adversaire.
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