Au stade central Pakhtakor de Tachkent, l'équipe nationale de football d'Ouzbékistan affronte la Syrie dans le cadre d'un match amical international. Lors de la rencontre débutée à 19h00 dans la capitale, nos compatriotes font preuve d'une domination totale et d'un jeu convaincant.

À la 57e minute de jeu, nos représentants affichent un score large au tableau d'affichage : 3:0 c'est le score actuel.

Un football offensif et deux buts en première mi-temps

Ayant pris l'initiative dès le début du match, notre équipe nationale a multiplié les occasions dangereuses devant le but adverse :

27e minute | 1:0 : Après une passe précise et bien sentie de Husayn Norchayev, le milieu de terrain Sherzod Esanov a ouvert le score en trompant le gardien.

45e minute | 2:0 : À la dernière minute de la première mi-temps, Akmal Mozgovoy a laissé le gardien adverse sans réaction grâce à une frappe précise de longue distance, renforçant ainsi l'avantage de notre équipe.

Un but rapide en seconde période : le duo Fayzullayev et Norchayev

Bien que les Syriens aient effectué trois changements dès le début de la seconde période, nos représentants ont accentué la pression :

49e minute | 3:0 : L'un des leaders de l'équipe, Abbos Fayzullayev, a délivré une passe magistrale à l'attaquant Husayn Norchayev qui a transformé l'occasion en but. Ainsi, Norchayev cumule un but et une passe décisive à son actif.

Détails du match et compositions :

Ouzbékistan — Syrie 3:0 (au score à la 57e minute)

Buts : Sherzod Esanov (27), Akmal Mozgovoy (45), Husayn Norchayev (49).

Arbitre principal : Sayyodjon Zayniddinov

Avertissement : Mahmud al-Asvad (11).

Composition de l'Ouzbékistan :

Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov, Akmal Mozgovoy, Odil Hamrobekov, Aziz Amonov, Husayn Norchayev, Abbos Fayzullayev, Sherzod Esanov, Mahmud Mahamadjonov.

Composition de la Syrie :

Elias Hadaya, Ahmad Faqa, Ayham Hanz Usu, Abdulloh ash-Shomiy, Jan Yahyo Mustafo, Mahmud al-Asvad (Elmar Abraham, 46), Muhammad Usmon, Ahmad Yosin ad-Dali (Zakariyo Hannon, 46), Yohannes Danho, Nuh Leon, Alouddin Yosin ad-Dali (Muhammad al-Halloq, 46).

En ce moment, le match se poursuit avec une grande intensité, notre équipe nationale garde le contrôle total et ne laisse aucune chance à l'adversaire.