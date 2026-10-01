Doublé et passe décisive de Norchaev : les « Loups blancs » écrasent la Syrie (vidéo)

Le match amical international disputé au stade central Pakhtakor de Tachkent s'est conclu par une victoire éclatante et convaincante de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Face à la sélection syrienne, nos représentants ont imposé leur domination totale, inscrivant quatre buts sans réponse avant de finalement 4:1 l'emporter sur ce score.

Héros de la rencontre, Husayn Norchaev a enflammé le terrain en signant deux buts et une passe décisive.

Début offensif et deux frappes en première période

Ayant pris l'initiative dès les premières minutes, notre équipe nationale a maintenu une pression constante sur la défense adverse :

27e minute | 1:0 : Sur une passe millimétrée de Husayn Norchaev, le milieu de terrain Sherzod Esanov a ouvert le score en ajustant parfaitement le gardien.

45e minute | 2:0 : Dans les dernières secondes de la première mi-temps, Akmal Mozgovoy a décoché une superbe frappe longue distance, surprenant à nouveau le portier syrien.

Le récital de Norchaev et les changements de fin de match

En seconde période, nos compatriotes n'ont pas baissé de rythme :

49e minute | 3:0 : Sur une passe précise du leader de l'équipe Abbos Fayzullaev, Husayn Norchaev a conclu avec brio, scellant pratiquement le sort du match.

90e minute | 4:0 : En fin de rencontre, après un service du remplaçant Diyor Kholmatov, Husayn Norchaev a signé son doublé et donné une ampleur large à la victoire.

90+2e minute | 4:1 : Dans les arrêts de jeu, l'attaquant expérimenté syrien Mahmoud al-Mawas a réduit l'écart, adoucissant légèrement le score.

Détails du match amical et compositions :

Ouzbékistan — Syrie 4:1

Buts : Sherzod Esanov (27e), Akmal Mozgovoy (45e), Husayn Norchaev (49e, 90e) — Mahmoud al-Mawas (90+2e).

Avertissements : Mahmoud al-Aswad (11e), Mahmoud Mahamadjonov (77e).

Composition de l'Ouzbékistan :

Abduvohid Nematov, Abduqodir Khusanov (Nurmuhammad Abduganiev, 86e), Behruz Karimov (Hojiakbar Alijonov, 63e), Jahongir Urozov (Muhammad Hakimov, 86e), Akmal Mozgovoy (Diyor Kholmatov, 78e), Odil Khamrobekov (Umarali Rakhmonaliev, 63e), Aziz Amonov (Aziz Kholmurodov, 78e), Husayn Norchaev, Abbos Fayzullaev (Jasurbek Jaloliddinov, 63e), Sherzod Esanov, Mahmoud Mahamadjonov.

Composition de la Syrie :

Elias Hadaya, Ahmad Faqa, Ayham Hanz Usu, Abdullah al-Shami (Khalid Kurdaghli, 58e), Jan Yahya Mustafa (Mahmoud al-Mawas, 58e), Mahmoud al-Aswad (Elmar Abraham, 46e), Muhammad Osman (Wisam Dukhon, 88e), Ahmad Yasin al-Dali (Zakaria Hannan, 46e), Johannes Danho (Abdurrazzaq al-Muhammad, 58e), Noah Leon (Omar al-Somah, 58e), Alaa al-Din Yasin al-Dali (Muhammad al-Hallaq, 46e).

Ce match amical a servi de test important et d'exercice utile pour le staff technique de notre équipe nationale afin d'évaluer le potentiel des jeunes joueurs et de renforcer le banc. Cette victoire convaincante a offert une véritable fête aux supporters.