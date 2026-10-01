Ousmane Dembélé clarifie sa relation avec Kylian Mbappé

L'attaquant de l'équipe de France, Ousmane Dembélé, a fermement démenti les informations faisant état d'un conflit avec son coéquipier Kylian Mbappé. Selon Goal.com, les rumeurs sur une détérioration de leur relation ont circulé après des commentaires faits avant la cérémonie du Ballon d'Or. C'est ce que rapporte Goal.com .

Abordant le sujet avant le prochain match de l'équipe en Ligue des Nations, Dembélé a souligné qu'il n'y avait aucun problème entre les deux joueurs et que leur amitié restait aussi solide qu'avant. L'attaquant, présent au rassemblement, a décidé de mettre fin aux rumeurs propagées par les médias.

L'interview à l'origine des rumeurs

Ce malentendu a été causé par une interview accordée par Kylian Mbappé à France Football. Dans celle-ci, l'attaquant évoquait les différences dans leurs parcours respectifs : « Il a toujours été vu comme le joueur talentueux, tandis que j'ai toujours été considéré comme l'élu », avait-il déclaré.

En réponse, Ousmane Dembélé a exprimé son point de vue lors d'une interview accordée à la chaîne Ligue 1 Plus. « J'ai toujours travaillé dur dans l'ombre. Tout au long de ma carrière, je n'ai pas fait de bruit, j'ai seulement travaillé. J'ai été récompensé pour ma superbe saison au PSG l'an dernier, et pour cette année, nous verrons », avait confié le joueur.

Focus sur le terrain et projets futurs

Ousmane Dembélé, qui devrait porter le brassard de capitaine si Kylian Mbappé ne joue pas contre l'Italie, a déclaré qu'il ne prêtait pas attention aux rumeurs sur les réseaux sociaux. Il a fermement souligné qu'à son âge, il n'avait pas l'intention de commenter de telles petites polémiques.

« Nous en avons parlé. Nous sommes assis côte à côte à table, il n'y a aucun problème », a déclaré Dembélé. Il a également ajouté qu'il concentrait toute son attention uniquement sur le jeu sur le terrain.