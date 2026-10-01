Manchester City face à un nouveau problème : des joueurs adverses réclament des compensations

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Manchester City face à un nouveau problème : des joueurs adverses réclament des compensations

Le club de Manchester City, reconnu coupable d'avoir enfreint les règles financières de la Premier League, pourrait désormais faire face non seulement à des sanctions sportives, mais aussi à des réclamations financières de la part d'anciens joueurs adverses. Selon Sky Sports News, des joueurs ayant affronté les Citizens au fil des années, ainsi que leurs représentants, ont contacté divers avocats pour tenter d'obtenir des compensations liées aux titres perdus et aux bonus manqués pour la qualification aux compétitions européennes. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon la décision d'une commission indépendante, Manchester City a été reconnu coupable de 114 infractions sur 115 aux règles financières entre 2009/10 et 2017/18. Au cours de l'enquête, le club a également violé à plusieurs reprises ses obligations de coopération et de bonne foi envers la ligue. Il a été établi qu'au cours de cette période, l'équipe a artificiellement gonflé ses revenus et dissimulé plus de 900 millions de livres sterling de dépenses pour paraître conforme aux règles du fair-play financier.

Contrats fictifs et système de financement occulte

L'enquête a révélé que la direction de Manchester City a conclu des contrats « fictifs » avec des sponsors, dissimulant les accords réels et ne leur permettant de payer qu'une partie des montants. Les fonds restants étaient financés par ADUG, la société propriétaire du club. De plus, il a été découvert que le club utilisait des stratagèmes similaires pour sous-estimer ses véritables dépenses opérationnelles.

Selon Goal.com, ces cas de dopage administratif ont causé des pertes financières aux joueurs d'autres équipes qui luttaient à l'époque pour le titre ou pour une qualification en Ligue des champions. Les joueurs adverses soutiennent qu'ils sont en droit de réclamer une compensation pour ces bonus financiers perdus et ces objectifs sportifs manqués.

Tromperie des instances financières et conséquences futures

La conclusion de la commission note que Manchester City a délibérément caché sa véritable situation financière aux auditeurs et aux instances dirigeantes du football, en fournissant des rapports falsifiés. Il a été prouvé que l'objectif du club était de contourner les strictes limites de dépenses imposées par la Premier League et l'UEFA.

Actuellement, Manchester City est pris dans un tourbillon de réclamations juridiques et financières accumulées au fil des années, en plus de ses résultats sur le terrain. Si les avocats des joueurs adverses parviennent à obtenir gain de cause devant les tribunaux, cela pourrait créer un précédent sans précédent dans le monde du football et entraîner des conséquences encore plus graves pour le club.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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