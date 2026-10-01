Le club anglais de Manchester City prépare un plan de défense juridique rigoureux pour annuler le verdict d'accusation concernant la violation des règles financières. Selon Goal.com, les « Citizens » s'apprêtent à présenter des preuves irréfutables démontrant que plus de 830 millions de livres sterling de contrats de sponsoring ont été financés par le gouvernement des EAU et non par des propriétaires privés. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Une commission indépendante avait reconnu Manchester City coupable d'avoir détourné illégalement plus de 900 millions de livres sterling pour contourner les règles financières. Cependant, selon le Daily Mail Sport, le club a élaboré une stratégie solide pour contester cette décision, en prouvant avec des preuves que le gouvernement d'Abou Dabi était derrière les accords controversés.

Preuves irréfutables et relevés bancaires

Le club dispose de documents cruciaux tels que des relevés bancaires et des témoignages confirmant que les fonds ont été transférés directement des comptes du gouvernement aux sponsors. Manchester City compte sur le processus d'appel pour prouver sans aucun doute que les 830,69 millions de livres sterling provenaient de sources légitimes.

Rappelons que la majeure partie des accusations de la Premier League reposait sur des courriels obtenus par des pirates informatiques, notamment des messages datant de 2013. Ces messages discutaient de la manière dont les fonds de sponsoring circulaient. Cependant, Manchester City insiste sur le fait que ces échanges ne sont que des suppositions erronées de la part du personnel du club.

La déclaration ferme de la direction

Le directeur général du club, Ferran Soriano, a fermement rejeté ces accusations dans un message vidéo adressé au personnel. Selon lui, toute l'affaire repose sur une seule fausse allégation : l'idée que l'argent personnel du propriétaire a été injecté secrètement via des sponsors, ce qui est totalement faux.

Soriano a souligné que tous les documents nécessaires, y compris les virements bancaires, ont été soumis à la commission de la Premier League pour montrer que l'argent ne provenait pas de la poche du propriétaire, mais du gouvernement.

La réaction des partenaires commerciaux

Suite à ce scandale, Etihad Airways, l'un des principaux sponsors du club, a commencé à envisager des mesures sérieuses. Selon la source, la compagnie aérienne envisage de poursuivre la Premier League en justice.

Etihad Airways a fermement rejeté les conclusions de la commission indépendante, déclarant qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'exprimer sa position au cours du processus juridique. Un porte-parole de la compagnie aérienne a souligné que cette décision nuisait à leur réputation et a exigé que la Premier League assume l'entière responsabilité des conséquences graves qui en découlent.