Le vaisseau spatial Falcon 9 s'envole vers l'ISS avec la mission Crew-13

·4·Technologie
Le vaisseau spatial Falcon 9 s'envole vers l'ISS avec la mission Crew-13

Depuis le centre spatial de Cap Canaveral, en Floride, un vol spatial crucial a été effectué le 1er octobre 2026 en soirée (heure de Tachkent). Conformément au plan, le lanceur Falcon 9 a décollé avec à son bord le vaisseau habité Crew Dragon. Cette mission est considérée comme une étape majeure de la coopération spatiale internationale. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, l'équipage de Crew-13 est composé de quatre experts expérimentés. Notamment, conformément aux accords sur les vols croisés, le cosmonaute de Roskosmos Sergey Teteryatnikov fait partie de l'équipage. Les astronautes de la NASA Jessica Watkins et Luke Delaney, ainsi que le représentant de l'Agence spatiale canadienne Joshua Kutryk, ont également pris place à bord du vaisseau.

Vol orbital et record de vitesse

Actuellement, le vaisseau spatial Crew Dragon a atteint avec succès l'orbite prévue et s'est séparé du deuxième étage de la fusée Falcon 9. Les experts ont confirmé que la coiffe de protection du vaisseau s'est ouverte comme prévu. Tous les processus techniques fonctionnent en mode nominal.

Il est à noter que ce vol devrait être l'un des plus rapides de l'histoire de l'astronautique américaine. L'équipage passera un peu moins de huit heures dans l'espace orbital. L'amarrage du vaisseau à la Station spatiale internationale est prévu pour la soirée (heure de la côte Est des États-Unis).

Missions futures et importance

Le temps de trajet entre la surface terrestre et l'ISS devrait être l'un des plus courts de l'histoire. Il s'agit d'un nouveau succès majeur dans le domaine des technologies modernes et de l'ingénierie aérospatiale.

Une fois arrivé à la station, l'équipage international entamera une série d'expériences scientifiques et de tâches techniques. De telles missions conjointes élargissent les capacités de l'humanité à explorer l'espace et servent de base aux futures expéditions à long terme.

Crew-13Falcon 9ISSSergey TeteryatnikovEspace
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La NASA confirme que la mission Crew-13 décollera à temps et sans problèmeLa NASA confirme que la mission Crew-13 décollera à temps et sans problème4 août 16:21NASA et SpaceX conviennent de trois vols supplémentaires vers la Station spatiale internationaleNASA et SpaceX conviennent de trois vols supplémentaires vers la Station spatiale internationale19 septembre 14:53SpaceX a cessé de prendre des commandes pour la fusée Falcon 9SpaceX a cessé de prendre des commandes pour la fusée Falcon 922 septembre 00:51Des femmes astronautes ont travaillé près de sept heures dans l'espaceDes femmes astronautes ont travaillé près de sept heures dans l'espace2 septembre 11:23SpaceX a lancé avec succès de nouveaux satellites Starlink en orbiteSpaceX a lancé avec succès de nouveaux satellites Starlink en orbite7 septembre 15:56L’installation de l’antenne de communication de la Station spatiale internationale reportéeL’installation de l’antenne de communication de la Station spatiale internationale reportée19 août 02:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue