Depuis le centre spatial de Cap Canaveral, en Floride, un vol spatial crucial a été effectué le 1er octobre 2026 en soirée (heure de Tachkent). Conformément au plan, le lanceur Falcon 9 a décollé avec à son bord le vaisseau habité Crew Dragon. Cette mission est considérée comme une étape majeure de la coopération spatiale internationale. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, l'équipage de Crew-13 est composé de quatre experts expérimentés. Notamment, conformément aux accords sur les vols croisés, le cosmonaute de Roskosmos Sergey Teteryatnikov fait partie de l'équipage. Les astronautes de la NASA Jessica Watkins et Luke Delaney, ainsi que le représentant de l'Agence spatiale canadienne Joshua Kutryk, ont également pris place à bord du vaisseau.

Vol orbital et record de vitesse

Actuellement, le vaisseau spatial Crew Dragon a atteint avec succès l'orbite prévue et s'est séparé du deuxième étage de la fusée Falcon 9. Les experts ont confirmé que la coiffe de protection du vaisseau s'est ouverte comme prévu. Tous les processus techniques fonctionnent en mode nominal.

Il est à noter que ce vol devrait être l'un des plus rapides de l'histoire de l'astronautique américaine. L'équipage passera un peu moins de huit heures dans l'espace orbital. L'amarrage du vaisseau à la Station spatiale internationale est prévu pour la soirée (heure de la côte Est des États-Unis).

Missions futures et importance

Le temps de trajet entre la surface terrestre et l'ISS devrait être l'un des plus courts de l'histoire. Il s'agit d'un nouveau succès majeur dans le domaine des technologies modernes et de l'ingénierie aérospatiale.

Une fois arrivé à la station, l'équipage international entamera une série d'expériences scientifiques et de tâches techniques. De telles missions conjointes élargissent les capacités de l'humanité à explorer l'espace et servent de base aux futures expéditions à long terme.