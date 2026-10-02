Comparaison entre l'iPhone 18 Pro Max et le Galaxy S26 Ultra

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Comparaison entre l'iPhone 18 Pro Max et le Galaxy S26 Ultra

La concurrence entre les derniers fleurons du marché des smartphones a toujours suscité un grand intérêt chez les utilisateurs et les passionnés de technologie. Selon ixbt.com, les célèbres créateurs de PhoneBuff ont réalisé un nouveau comparatif intéressant, mettant face à face les capacités des appareils les plus avancés d'Apple et de Samsung. Pour exclure le facteur humain et garantir l'équité des résultats, un manipulateur robotisé spécial a été utilisé lors des tests. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lors de la première étape des tests, les deux smartphones ont progressé presque au même rythme, affichant des performances identiques avec de légères variations. Cependant, lorsque le processus a atteint une tâche complexe très gourmande en ressources, comme la reconnaissance de texte dans Adobe, le fleuron d'Apple a pris une avance significative. La légère supériorité du fleuron de Samsung dans le traitement vidéo n'a pas suffi à rattraper son rival.

Vitesse réelle et capacités de mémoire

À l'issue de la première étape, l'iPhone 18 Pro Max a franchi la ligne d'arrivée en premier. Il est intéressant de noter que l'appareil a réussi à améliorer son temps de 10 secondes par rapport au modèle de la génération précédente. C'est un chiffre significatif pour un test qui dure environ trois minutes. Au second tour, les mêmes applications ont été relancées pour vérifier la conservation des programmes dans la RAM. Si les applications ne sont pas supprimées de la mémoire, il devient pratiquement impossible pour l'appareil en retard de combler l'écart.

Le fleuron de Samsung a également terminé la deuxième étape en deuxième position. Au total, le retard de l'appareil de la marque coréenne était de 12 secondes sur un temps total de quatre minutes. Bien que cet écart ne soit pas très important, il reste un résultat notable. Il convient de souligner que cette différence a été presque entièrement causée par une seule tâche complexe : le processus lourd dans Adobe.

Tests sous forte charge

Les experts ne se sont pas arrêtés là et ont introduit un nouveau type de test encore plus exigeant pour les appareils. Ils ont forcé les deux smartphones à enregistrer des vidéos en 4K en continu pendant 10 minutes, puis ont relancé les tâches les plus gourmandes en ressources du test principal. Les résultats ont montré que les deux appareils ont affiché des caractéristiques uniques sous charge, mais la différence n'a été clairement perceptible que sur le Galaxy S26 Ultra.

Il s'est avéré qu'en cas de forte chauffe et de charge, l'iPhone 18 Pro Max n'a ralenti que de 1,9 % en moyenne par rapport à son état normal. Le fleuron de Samsung, quant à lui, a vu ses performances se dégrader de manière significative dans des conditions difficiles, soit de 13,2 %. Cette comparaison donne une idée précise des processeurs mobiles de dernière génération et de leurs capacités en matière de gestion thermique et d'exécution de tâches lourdes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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