Le prix de l'iPhone 18 Pro Max baisse considérablement en Ouzbékistan

En Ouzbékistan, le prix du nouveau smartphone iPhone 18 Pro Max a commencé à baisser quelques semaines après sa mise en vente. Alors que le prix initial était assez élevé pour les acheteurs, il est désormais possible de l'acquérir à un tarif relativement plus abordable.

Au début des ventes, le prix de l'iPhone 18 Pro Max sur le marché ouzbek était d'environ 2000–2200 dollars. Aujourd'hui, le prix du smartphone est tombé à près de 1780 dollars. Cela signifie que le prix a considérablement diminué en peu de temps.

Cette situation est fréquemment observée lors de la période initiale de vente des nouveaux modèles d'iPhone. Durant les premiers jours où la demande est forte, les appareils sont proposés à des prix plus élevés, puis les prix peuvent baisser à mesure que le marché se stabilise.

La baisse des prix ne se limite pas à l'Ouzbékistan. Sur le marché russe, on observe également une diminution de la valeur des nouveaux modèles d'iPhone. Notamment, le prix de l'iPhone 18 Pro avec 256 GB de stockage a baissé d'environ 130 dollars.

Cela offre une meilleure opportunité de comparer les prix pour ceux qui prévoient d'acheter un nouvel iPhone.