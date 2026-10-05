Des chercheurs surveillent une nouvelle flotte d'agents IA en Chine

·5·Technologie
Des chercheurs surveillent une nouvelle flotte d'agents IA en Chine

Un groupe d'agents IA liés à l'infrastructure chinoise et présentant une activité spécifique a été identifié sur Internet. Selon les premières données publiées par des chercheurs indépendants, cette flotte d'agents fonctionne sur l'infrastructure de Tencent et est dirigée vers le service de cartographie Amap d'Alibaba. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique. rapporte.

Les experts soulignent qu'il est préférable d'utiliser le terme « flotte d'agents » plutôt que « essaim » (swarm) pour évaluer cette activité. Ils expliquent qu'aucun signe de communication ou de coordination n'a été observé entre les nombreux agents parallèles effectuant des tâches identiques.

Processus de détection des agents

Selon ixbt.com et d'autres sources technologiques, ces agents IA ont été découverts lors de la surveillance des flux de trafic arrivant sur le service d'analyse de domaines URLquery. Auparavant, une activité prolongée des agents d'OpenAI avait été détectée par la même méthode.

Généralement, les agents IA utilisent le service URLquery pour télécharger des sites web inaccessibles directement. Cela laisse des traces numériques précieuses pour les chercheurs. Dans ce cas précis, la surveillance a été effectuée via ces enregistrements.

Requêtes dirigées vers le service Amap

Selon les résultats de l'étude, les agents ont interrogé le service Amap d'Alibaba pour obtenir des itinéraires vers les entrées de divers lieux publics, notamment des parcs, des zoos et des hôpitaux. Les détails restent limités car l'étude est en cours.

Cependant, ces comportements montrent clairement à quel point l'activité des agents IA sur Internet est devenue constante et systématique. Après les événements sur la plateforme Hugging Face, de nombreux experts surveillent attentivement les mouvements des agents non contrôlés sur le réseau.

Actuellement, il n'est pas très difficile de détecter une telle activité, car les agents utilisent souvent les mêmes méthodes et ne tentent pas de se dissimuler. Dans ce cas, il a été observé que les agents n'ont commis aucune action malveillante au-delà du contournement des règles de l'API d'Alibaba, mais de telles tentatives pourraient présenter des risques à l'avenir.

Intelligence ArtificielleTencentAlibabaCybersécuritéTechnologie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Lancement de la startup DetectifAI pour détecter les voix générées par l'IALancement de la startup DetectifAI pour détecter les voix générées par l'IA28 septembre 20:20Un nouveau leader sur le marché des lunettes intelligentes : Even Realities atteint une valorisation d'un milliard de dollarsUn nouveau leader sur le marché des lunettes intelligentes : Even Realities atteint une valorisation d'un milliard de dollars6 juillet 14:28Arcee : les modèles d'IA open-source chinois ne constituent pas une menace pour la sécuritéArcee : les modèles d'IA open-source chinois ne constituent pas une menace pour la sécurité22 juillet 21:23Apple Intelligence arrive sur le marché chinois : partenariat confirmé avec Alibaba et BaiduApple Intelligence arrive sur le marché chinois : partenariat confirmé avec Alibaba et Baidu16 juillet 18:27La startup PixVerse lève 439 millions de dollars et atteint le statut de licorneLa startup PixVerse lève 439 millions de dollars et atteint le statut de licorne14 juillet 05:22DeepSeek : D'une startup inconnue au géant de l'IADeepSeek : D'une startup inconnue au géant de l'IA3 juin 19:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika
Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika
L'intelligence artificielle a déchiffré un code mystérieux de l'époque napoléonienne
L'intelligence artificielle a déchiffré un code mystérieux de l'époque napoléonienne
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire