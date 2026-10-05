Un groupe d'agents IA liés à l'infrastructure chinoise et présentant une activité spécifique a été identifié sur Internet. Selon les premières données publiées par des chercheurs indépendants, cette flotte d'agents fonctionne sur l'infrastructure de Tencent et est dirigée vers le service de cartographie Amap d'Alibaba. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique. rapporte.

Les experts soulignent qu'il est préférable d'utiliser le terme « flotte d'agents » plutôt que « essaim » (swarm) pour évaluer cette activité. Ils expliquent qu'aucun signe de communication ou de coordination n'a été observé entre les nombreux agents parallèles effectuant des tâches identiques.

Processus de détection des agents

Selon ixbt.com et d'autres sources technologiques, ces agents IA ont été découverts lors de la surveillance des flux de trafic arrivant sur le service d'analyse de domaines URLquery. Auparavant, une activité prolongée des agents d'OpenAI avait été détectée par la même méthode.

Généralement, les agents IA utilisent le service URLquery pour télécharger des sites web inaccessibles directement. Cela laisse des traces numériques précieuses pour les chercheurs. Dans ce cas précis, la surveillance a été effectuée via ces enregistrements.

Requêtes dirigées vers le service Amap

Selon les résultats de l'étude, les agents ont interrogé le service Amap d'Alibaba pour obtenir des itinéraires vers les entrées de divers lieux publics, notamment des parcs, des zoos et des hôpitaux. Les détails restent limités car l'étude est en cours.

Cependant, ces comportements montrent clairement à quel point l'activité des agents IA sur Internet est devenue constante et systématique. Après les événements sur la plateforme Hugging Face, de nombreux experts surveillent attentivement les mouvements des agents non contrôlés sur le réseau.

Actuellement, il n'est pas très difficile de détecter une telle activité, car les agents utilisent souvent les mêmes méthodes et ne tentent pas de se dissimuler. Dans ce cas, il a été observé que les agents n'ont commis aucune action malveillante au-delà du contournement des règles de l'API d'Alibaba, mais de telles tentatives pourraient présenter des risques à l'avenir.