Un nouveau leader sur le marché des lunettes intelligentes : Even Realities atteint une valorisation d'un milliard de dollars

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Un nouveau leader sur le marché des lunettes intelligentes : Even Realities atteint une valorisation d'un milliard de dollars

La course technologique entre les États-Unis et la Chine entre dans une nouvelle phase. Alors que des géants comme Meta et Snap ont déjà présenté leurs lunettes intelligentes, un nouvel acteur puissant fait son apparition sur le marché. La startup Even Realities, basée à Shenzhen, a levé 150 millions de dollars lors de son dernier tour de table, portant sa valorisation à 1 milliard de dollars et obtenant officiellement le statut de « licorne ». C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, ce cycle d'investissement a été mené par des géants de la technologie tels que Meituan et Tencent. Il est à noter qu'Even Realities a été fondée par d'anciens ingénieurs d'Apple. Le PDG de l'entreprise, Will Wang, a travaillé sur les projets Apple Watch et iPhone, et cherche avec son équipe à trouver l'équilibre entre les appareils technologiques traditionnels et l'optique de luxe.

Confidentialité et approche basée sur l'affichage

Contrairement à de nombreux concurrents sur le marché, Even Realities a décidé de renoncer à l'appareil photo dans ses appareils. Cette décision a été prise dans le but de garantir la vie privée des utilisateurs. Le nouveau fleuron G2 de l'entreprise affiche les données directement sur un écran transparent devant les yeux de l'utilisateur, sans filmer les personnes environnantes.

Les appareils d'Even Realities possèdent les caractéristiques uniques suivantes :

  • Haut niveau de confidentialité grâce à l'absence de caméra ;
  • Possibilité de contrôle à distance via la bague intelligente Even R1 ;
  • Traduction des conversations en temps réel avec affichage du texte sur l'écran ;
  • Conformité aux normes européennes strictes en matière de protection des données.

Le PDG Will Wang souligne que les lunettes intelligentes sont l'appareil informatique le plus personnel qu'un humain puisse porter. C'est pourquoi l'accent a été mis sur la sécurité au niveau matériel et logiciel. Par exemple, la fonction Conversate ne stocke pas les enregistrements audio, mais les convertit immédiatement en texte et explique les termes complexes à l'utilisateur.

Investissement massif dans la technologie optique

La production de lunettes intelligentes diffère radicalement de la création d'un smartphone ou d'une montre connectée. Even Realities a concentré ses investissements principaux sur les écrans optiques et la technologie de guide d'ondes (waveguide). Cette technologie nécessite de concevoir le circuit intégré, l'optique et l'écran comme un système unifié, ce qui distingue l'entreprise des autres startups du marché.

Le taux de croissance de l'entreprise est également impressionnant. Il y a un an, l'équipe comptait seulement 30 à 40 employés, alors qu'aujourd'hui, ils sont 400. Le modèle initial G1 s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires, établissant un record dans sa catégorie. Désormais, avec le modèle G2, l'entreprise vise à concurrencer des géants comme Meta sur le marché mondial.

Compte tenu de l'intérêt croissant pour les gadgets intelligents, de tels appareils sans caméra, privilégiant la confidentialité, pourraient devenir populaires à l'avenir. Pour l'instant, les produits d'Even Realities sont principalement vendus sur les marchés chinois et occidentaux, mais le volume des investissements indique une expansion internationale imminente de la marque.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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