Apple lance son IA sur le marché chinois : partenariat avec Alibaba

Apple a franchi une étape importante pour introduire son système d'IA générative Apple Intelligence sur le marché chinois. Selon Reuters, l'Administration du cyberespace de Chine (CAC) a autorisé l'utilisation des services d'Apple. Dans le cadre de cet accord, Apple intégrera le modèle d'IA Qwen d'Alibaba dans ses systèmes d'exploitation iOS, iPadOS, macOS et visionOS. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Ce partenariat est stratégiquement crucial pour Apple, car la Chine reste l'un des marchés les plus vastes et les plus lucratifs pour l'entreprise. Au deuxième trimestre de cette année, les ventes d'Apple en Chine ont augmenté de 28 %, atteignant 20,5 milliards de dollars. De plus, grâce aux récentes remises importantes et au festival des achats, les smartphones iPhone ont repris la deuxième place sur le marché national.

Défis dans le choix d'un partenaire local

Le processus d'introduction d'Apple Intelligence en Chine n'a pas été simple. Initialement, des rapports indiquaient que l'entreprise était en négociation avec Baidu, mais des problèmes sont survenus lors de l'adaptation des modèles aux exigences des utilisateurs locaux. Il est également mentionné que des opportunités de collaboration avec d'autres géants technologiques comme DeepSeek et ByteDance ont été examinées.

En raison de ces recherches et négociations, l'arrivée des fonctionnalités d'Apple Intelligence, lancées en 2024, a été quelque peu retardée sur le marché chinois. Finalement, l'accord conclu avec Alibaba ouvre la voie à des capacités avancées telles que la compréhension et la création de textes et d'images sur les appareils Apple.

Alibaba et la réaction du marché

Les représentants d'Alibaba ont confirmé à CNBC que le modèle Qwen serait entièrement intégré à l'écosystème Apple Intelligence. Bien que les délais précis n'aient pas été divulgués, cette nouvelle a eu un impact positif sur les marchés financiers. En particulier, les actions d'Alibaba ont augmenté de 4 % avant l'ouverture des bourses américaines, puis de plus de 6 %.

Selon la législation chinoise, les entreprises étrangères doivent utiliser des modèles locaux agréés pour fournir des services d'IA sur leurs appareils. Le partenariat entre Apple et Alibaba n'est pas seulement une innovation technologique, mais témoigne également du fait qu'Apple a trouvé un terrain d'entente avec les autorités de régulation chinoises et renforce sa position.