DeepSeek : D'une startup inconnue au géant de l'IA

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DeepSeek : D'une startup inconnue au géant de l'IA

La startup chinoise d'IA DeepSeek se prépare pour une levée de fonds majeure. L'entreprise prévoit de lever près de 50 milliards de yuans (environ 7,4 milliards de dollars) lors de cette étape. Parmi les investisseurs potentiels figureraient le géant technologique Tencent Holdings et le fabricant de batteries CATL. Ixbt.com rapporte .

Selon des sources, la valorisation totale de l'entreprise pourrait atteindre entre 350 et 400 milliards de yuans (52 à 59 milliards de dollars) à l'issue de cette opération. Le fondateur de la startup, Liang Wenfeng, a déjà investi 20 milliards de yuans de fonds personnels dans le projet. Tencent envisage d'investir environ 10 milliards de yuans et CATL près de 5 milliards, ce qui en ferait les plus grands investisseurs externes de ce tour de table.

Des entreprises comme NetEase et JD.com participent également aux négociations, mais le nombre total d'investisseurs ne devrait pas dépasser la dizaine. DeepSeek est rapidement devenu l'un des acteurs clés du marché chinois de l'IA. Ses modèles V3 et R1 ont gagné une reconnaissance significative dans la Silicon Valley, intensifiant encore la concurrence dans le secteur.

DeepSeek est une famille de grands modèles de langage (LLM) open source puissants qui se positionnent comme des concurrents de ChatGPT et d'autres modèles populaires. L'entreprise se distingue par le faible coût d'entraînement de ses modèles. Le système est capable de générer du texte, d'écrire du code, de résoudre des problèmes logiques et de créer des images.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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