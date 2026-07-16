Apple Intelligence arrive sur le marché chinois : partenariat confirmé avec Alibaba et Baidu

La société américaine Apple a conclu des accords importants pour lancer sa technologie d'intelligence artificielle, Apple Intelligence, sur le marché chinois. L'Administration du cyberespace de Chine (CAC) a autorisé la fourniture de ces services sur le territoire national. Cette étape est cruciale pour qu'Apple puisse maintenir sa position et accroître sa compétitivité sur l'un des plus grands marchés de smartphones au monde. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon Reuters et TechCrunch, Apple intégrera les modèles d'IA des géants locaux Alibaba et Baidu dans ses systèmes d'exploitation iOS, iPadOS, macOS et visionOS. En particulier, le modèle Qwen AI développé par Alibaba assurera les fonctions d'analyse et de création de textes et d'images sur les appareils Apple. Les représentants de Baidu ont également officiellement confirmé qu'ils travaillaient avec Apple sur des fonctionnalités spécifiques destinées aux utilisateurs chinois.

L'importance stratégique du partenariat local

Selon la législation chinoise, les services d'IA fournis par des entreprises étrangères doivent être soumis à un contrôle strict par les régulateurs locaux et répondre aux exigences de sécurité des données. Bien qu'Apple Intelligence ait fait ses débuts mondiaux en 2024, ce sont précisément ces processus réglementaires qui ont retardé son lancement en Chine. La collaboration avec des fournisseurs locaux est devenue le seul moyen pour Apple de contourner ces obstacles.

Selon certaines informations, Apple ne se limiterait pas à Alibaba et Baidu, et explorerait également des opportunités d'intégration avec d'autres grandes entreprises technologiques comme DeepSeek et ByteDance. Cela servira à enrichir davantage l'écosystème des appareils Apple en Chine et à offrir aux utilisateurs les services localisés les plus avancés.

Indicateurs économiques et parts de marché

Le marché chinois est stratégiquement vital pour Apple. Au deuxième trimestre de cette année, les ventes de l'entreprise dans cette région ont atteint 20,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 28 % par rapport à la même période de l'année précédente. Grâce à des remises et des promotions importantes, les iPhone ont repris la deuxième place sur le marché chinois des smartphones.

L'introduction du système Apple Intelligence offrira les capacités suivantes :

Édition de textes et résumé de contenu ;

Génération et traitement d'images ;

Une capacité de dialogue plus intelligente et naturelle pour l'assistant vocal Siri ;

Intégration profonde avec les services et applications locaux.

Bien qu'Alibaba et Apple n'aient pas encore divulgué les délais précis du partenariat, le processus d'intégration devrait être disponible pour les utilisateurs dans les mois à venir. Cet accord prouve une fois de plus la volonté d'Apple de renforcer sa position dans la course mondiale à l'IA, en particulier sur les marchés complexes et réglementés.