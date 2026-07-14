La startup PixVerse lève 439 millions de dollars et atteint le statut de licorne

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La startup PixVerse lève 439 millions de dollars et atteint le statut de licorne

Un nouveau leader émerge sur le marché des technologies de création vidéo par IA. La startup singapourienne PixVerse a annoncé la clôture réussie de son cycle de financement de série C, levant un total de 439 millions de dollars. Selon TechCrunch, la valorisation de l'entreprise a dépassé les 2 milliards de dollars après cet apport financier, lui conférant officiellement le statut de « licorne » (startup valorisée à plus d'un milliard de dollars). C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

PixVerse a été fondée en 2023 par Wang Changhu et Jaden Xie. Il est à noter que Wang Changhu a travaillé auparavant chez ByteDance dans le domaine de la vision par ordinateur (computer vision) et a joué un rôle clé dans le développement des technologies de compréhension visuelle de la plateforme TikTok. Cette expérience sert aujourd'hui de base à la précision et à la qualité des modèles de PixVerse.

Le cycle d'investissement a vu la participation de géants technologiques mondiaux et de fonds de capital-risque, notamment Alibaba, Lollapalooza Capital, Ivy Capital et Mirae Asset. Les fonds collectés seront orientés vers l'expansion mondiale de l'entreprise et le renforcement de la recherche sur les « modèles mondiaux » (world models) basés sur l'IA.

Différents modèles pour un usage professionnel et domestique

Pour consolider sa position sur le marché, PixVerse propose aux utilisateurs trois types de modèles :

  • V-Series : Modèle vidéo destiné aux consommateurs grand public et aux développeurs effectuant des intégrations via API.
  • C-Series : Modèle assurant des flux de travail de haute qualité pour l'industrie cinématographique professionnelle et la production de publicités commerciales.
  • R-Series : Modèles mondiaux spécialisés conçus pour l'industrie du jeu vidéo et la création d'univers virtuels.
Selon les représentants de l'entreprise, leur outil permet de créer des vidéos en résolution 4K enrichies par le son. La plateforme compte actuellement plus de 150 millions d'utilisateurs enregistrés, avec environ 15 millions de personnes utilisant activement le service chaque mois. En matière de prix, la startup propose une offre compétitive : une minute de création vidéo à partir d'une image coûte environ 4,80 dollars.

L'un des fondateurs de PixVerse, Jaden Xie, évoquant la concurrence sur le marché, a souligné que le projet Sora d'OpenAI est temporairement suspendu et que des géants comme Meta et Tencent n'ont pas encore proposé de modèles vidéo de haute qualité. Selon lui, il ne reste que peu d'entreprises sur le marché capables de répondre aux standards de qualité, et PixVerse en fait partie.

L'avantage principal de la startup ne résiderait pas dans la taille de sa base de données, mais dans sa méthode d'étiquetage (labeling). Les technologies d'analyse visuelle utilisées sur TikTok s'avèrent ici aussi très utiles. Cela permet à l'IA de mieux comprendre chaque élément de la vidéo et de fournir un résultat plus conforme à la requête de l'utilisateur.

À l'avenir, PixVerse ambitionne de devenir un outil essentiel non seulement pour les créateurs de contenu de divertissement, mais aussi pour les secteurs du marketing, de l'éducation et de l'entreprise. Pour les créateurs en Ouzbékistan, le développement de telles plateformes offre également la possibilité de produire des contenus visuels de haute qualité de manière plus rapide et économique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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