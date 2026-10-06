Les propriétaires d'iPhone 18 Pro se plaignent d'une décoloration du boîtier

Bien que quelques semaines seulement se soient écoulées depuis la mise en vente des nouveaux smartphones phares, les premiers problèmes sérieux commencent à apparaître. Comme le rapporte ixbt.com, les propriétaires d'iPhone 18 Pro et d'iPhone 18 Pro Max signalent des défauts inattendus sur l'aspect extérieur de leurs appareils. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Sur le réseau social Reddit, des photos sont apparues montrant que les smartphones de couleur Burgundy perdent progressivement leur teinte riche et s'éclaircissent. Selon les observations des experts et des utilisateurs, ce phénomène ne se limite pas à la teinte rougeâtre, mais est également constaté sur certains appareils de couleur noire.

D'où commence la décoloration ?

D'après les photos publiées, on peut dire que les changements visuels apparaissent initialement dans la zone entourant le bloc de la caméra principale. Par la suite, il est indiqué que la décoloration peut se propager progressivement sur tout le boîtier en aluminium.

Cette situation a rappelé aux passionnés de technologie les problèmes rencontrés avec les modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max sortis l'année dernière. À l'époque, les propriétaires des versions Cosmic Orange et Deep Blue s'étaient également plaints de la décoloration du boîtier sous l'effet des rayons du soleil.

Causes possibles

Actuellement, les internautes débattent activement des causes de ce défaut. L'une des principales hypothèses avancées est l'effet négatif des rayons ultraviolets, car les rapports sur la décoloration apparaissent souvent après une utilisation prolongée du smartphone en extérieur.

Pour éviter de tels désagréments, les utilisateurs envisagent des mesures temporaires comme l'utilisation constante d'une coque de protection. Néanmoins, la détérioration de l'aspect extérieur de ces smartphones phares coûteux suscite des plaintes légitimes parmi les acheteurs.

Pour l'instant, Apple n'a pas fait de déclaration officielle sur la situation ni expliqué les causes du problème. Le silence du fabricant alimente diverses spéculations parmi les utilisateurs.