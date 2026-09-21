Problèmes de performance détectés sur l'iPhone 18 Pro avec iOS 27

Les utilisateurs des nouveaux flagships de nouvelle génération, l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max, ont récemment rencontré les premiers problèmes logiciels sérieux. Les vidéos circulant sur le réseau soulèvent des questions sur la stabilité des derniers développements d'Apple, car des ralentissements notables sont observés dans l'interface de l'appareil. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, une vidéo publiée par l'insider @tarunvats33 montre le fonctionnement d'un nouvel iPhone 18 Pro sous iOS 27. Comme on peut le voir sur les images, l'interface de l'appareil ne répond pas dans certaines situations et des latences inattendues se produisent.

Dysfonctionnements de l'interface et plaintes des utilisateurs

La vidéo note que lors de la navigation sur l'écran d'accueil, l'écran se fige et les interactions avec les widgets ainsi que les éléments du Centre de contrôle ne fonctionnent pas toujours. Des cas de blocage complet des gestes sur l'écran de verrouillage ont également été signalés.

Dans les commentaires, il est indiqué que ces incohérences ne se limitent pas au dernier modèle, mais sont également observées sur les iPhone 17 de l'année dernière. Cela indique que le problème ne vient pas du matériel, mais de l'optimisation du système d'exploitation.

Actualités techniques et lancement commercial

Rappelons que les modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été officiellement mis en vente le 18 septembre. Auparavant, il avait été rapporté qu'Apple avait réussi à réduire la taille de la Dynamic Island grâce à un capteur spécial situé dans le coin de l'écran.

Dès le premier jour de commercialisation, un démontage analytique de l'appareil a été effectué. Ce processus a confirmé que le smartphone est équipé d'une batterie de 4056 mAh, ainsi que d'un module de caméra principale élargi et d'une nouvelle chambre à vapeur.