Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 10 octobre

·12·Technologie
Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 10 octobre

Les prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max au 10 octobre ont été communiqués. Les appareils sont proposés en versions eSIM+eSIM et SIM+eSIM. Les tarifs varient selon la capacité de stockage et la couleur du smartphone.

iPhone 18 Pro en version eSIM+eSIM :

• 256 GB, Silver : 1579 dollars • 256 GB, Glacier : 1599 dollars • 256 GB, Black : 1579 dollars • 256 GB, Burgundy : 1579 dollars, prix promotionnel • 512 GB : 1899 dollars • 1 TB : 2899 dollars

iPhone 18 Pro Max en version eSIM+eSIM :

• 256 GB, Black : 1699 dollars, prix promotionnel • 256 GB, Silver : 1779 dollars • 256 GB, Glacier : 1729 dollars • 256 GB, Burgundy : 1789 dollars • 512 GB, Black : 2049 dollars • 512 GB, Silver : 2099 dollars • 512 GB, Glacier : 2049 dollars • 512 GB, Burgundy : 2149 dollars • 1 TB : 2699 dollars

iPhone 18 Pro en version SIM+eSIM :

• 256 GB, Silver : 1579 dollars • 256 GB, Glacier : 1589 dollars • 256 GB, Black : 1609 dollars • 256 GB, Burgundy : 1609 dollars • 512 GB : 1899 dollars • 1 TB : 2999 dollars

iPhone 18 Pro Max en version SIM+eSIM :

• 256 GB, Glacier : 1829 dollars • 256 GB, Black : 1849 dollars, prix promotionnel • 256 GB, Silver : 1799 dollars • 256 GB, Burgundy : 1809 dollars • 512 GB, Black : 2179 dollars • 512 GB, Silver : 2299 dollars • 512 GB, Burgundy : 2199 dollars • 512 GB, Glacier : 2299 dollars • 1 TB : 2699 dollars

Les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleSmartphonesPrix
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 9 octobrePrix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 9 octobreHier 12:56Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 7 octobrePrix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 7 octobre7 octobre 13:29Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 6 octobrePrix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 6 octobre6 octobre 10:41iPhone 18 Pro et Pro Max : prix au 5 octobreiPhone 18 Pro et Pro Max : prix au 5 octobre5 octobre 10:58Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 4 octobrePrix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 4 octobre4 octobre 11:36Les nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro Max ont été annoncésLes nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro Max ont été annoncés8 octobre 11:32
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika
Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika
L'intelligence artificielle a déchiffré un code mystérieux de l'époque napoléonienne
L'intelligence artificielle a déchiffré un code mystérieux de l'époque napoléonienne
Les nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro Max ont été annoncés
Les nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro Max ont été annoncés
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne