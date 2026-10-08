Anthropic présente le modèle Claude Haiku 5.5

·12·Technologie
Anthropic présente le modèle Claude Haiku 5.5

Anthropic a présenté le modèle Claude Haiku 5.5, près d'un an après la version précédente. Ce nouveau modèle est conçu pour une exécution rapide et une utilisation à faible coût.

Selon l'entreprise, Claude Haiku 5.5 a été développé pour les tâches courtes et répétitives, la classification de données et les processus liés à la programmation. Le modèle vise à optimiser le rapport entre vitesse et prix.

Dans les résultats présentés par Anthropic, Claude Haiku 5.5 a surpassé GPT-6 Luna dans certains tests. Notamment, lors de l'essai OSWorld 2.1, le nouveau modèle a atteint un score de 72,4 %, contre 48,9 % pour GPT-6 Luna.

Claude Haiku 5.5 a également enregistré de meilleurs résultats dans le test GDPval-AA. Dans cet essai, Haiku 5.5 a obtenu 1620 points, tandis que GPT-6 Luna en a obtenu 1437.

Le prix de Claude Haiku 5.5 est fixé à 0,10 dollar par million de tokens en entrée et 0,50 dollar par million de tokens en sortie. Anthropic indique que les coûts ont été réduits jusqu'à 75 % par rapport à Claude Haiku 4.5.

Ainsi, avec ce nouveau modèle, Anthropic vise à renforcer la concurrence dans le segment des tâches nécessitant une exécution rapide et des coûts réduits.

AnthropicClaude Haiku 5.5GPT-6 LunaOSWorld 2.1Intelligence Artificielle
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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