Le gouvernement américain restreint les nouveaux modèles GPT-5.6 d'OpenAI

Le leader de l'intelligence artificielle OpenAI a rencontré un obstacle inattendu lors du lancement de sa génération de modèles la plus récente et la plus puissante, la série GPT-5.6. À la demande du gouvernement américain, l'accès à cette technologie est pour l'instant limité à un cercle restreint de « partenaires de confiance ». Cette décision a porté les débats sur la sécurité de l'IA et le contrôle étatique à un nouveau niveau. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

La nouvelle gamme GPT-5.6 comprend trois modèles principaux : Sol, considéré comme le fleuron le plus avancé de l'entreprise, Terra, équilibré pour les tâches quotidiennes, et Luna, un modèle rapide et économique. Bien que le modèle Sol affiche les performances les plus élevées de l'histoire d'OpenAI, l'administration de Donald Trump a temporairement restreint le déploiement public de ces trois modèles. Selon ixbt.com, ces restrictions font partie d'une politique visant à renforcer le contrôle étatique sur les systèmes d'IA.

Capacités de GPT-5.6 et concurrence

Les représentants d'OpenAI soulignent que le modèle GPT-5.6 Sol affiche des résultats sans précédent en programmation, en biologie et en cybersécurité. Un mode « ultra » a été introduit pour coordonner plusieurs sous-agents afin de résoudre des tâches complexes. De plus, ce modèle a enregistré des performances supérieures en écriture de code face au modèle Claude Mythos 5 d'Anthropic, tout en étant nettement plus efficace en termes de ressources.

L'intervention du gouvernement ne s'est pas limitée à OpenAI. Récemment, après qu'Anthropic a présenté son modèle le plus puissant, Fable 5, le gouvernement a ordonné l'interdiction d'accès pour les citoyens étrangers. En conséquence, Anthropic a été contraint de supprimer complètement le modèle. De tels incidents créent des malentendus entre les entreprises technologiques et la Maison Blanche.

Contrôle étatique et risques futurs

Selon Dean Ball, ancien consultant d'OpenAI, l'exigence du gouvernement de soumettre les nouveaux modèles pour examen 30 jours avant leur sortie crée de fait un système de « licence obligatoire ». Il avertit qu'en l'absence de normes de sécurité claires, le ralentissement des processus pourrait entraîner un retard des États-Unis face à la Chine dans la course à l'IA et mettre en péril des milliards de dollars d'investissements dans le secteur.

Dans un communiqué publié vendredi, OpenAI n'a pas caché son mécontentement malgré sa coopération avec le gouvernement. Les représentants de l'entreprise soulignent que de telles restrictions ne doivent pas devenir la norme. Selon eux, éloigner les meilleurs outils des utilisateurs, des développeurs et des experts en cybersécurité entrave le progrès technologique.

Actuellement, OpenAI travaille avec le gouvernement sur de nouvelles réglementations en matière de cybersécurité. L'entreprise espère que les modèles GPT-5.6 seront rendus disponibles à un public plus large dans les prochaines semaines. Cependant, la question du degré de contrôle étatique sur le développement de l'IA reste ouverte.